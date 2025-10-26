پخش زنده
طرح خدمات رایگان دندانپزشکی با مشارکت بنیاد علوی،شرکت داروسازی اکسیر و گروه جهادی اعزامی از استان اصفهان، در روستاهای بروجرد اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بروجرد گفت: طرح ارائه ی خدمات دندانپزشکی به مناطق کمبرخوردار شهرستان بروجردبا مشارکت بنیاد علوی، شرکت داروسازی اکسیر و گروه جهادی اعزامی از استان اصفهان، در آبانماه به مدت سه روز اجرا میشود.
مقداد صارمی افزود: در این طرح ۸۰۰ نفر از اقشار کمبرخوردار روستاهای شهرستان بروجرد از خدمات رایگان دندانپزشکی تیم پزشکی بنیاد علوی بهره مند خواهند شد.
معاون سیاسی فرماندار بروجرد گفت: هدف از اجرای این طرح، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان در مناطق روستایی است.