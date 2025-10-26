به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالله موموندی، مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری سازمان تات با حضور در برنامه سلام با خبرنگار صبح یکشنبه شبکه خبر، موثرترین راه رسیدن به امنیت غذایی پایدار را استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین خواند و گفت: با توجه به شرایط فعلی، به ویژه تغییرات اقلیمی و تداوم کم آبی، استفاده از راهکاری جدید ضروری است.

وی با بیان اینکه جهت اجرای الگوی کشت و تولید محصولات با بهره وری بالا، ارتباط مداوم با بهربرداران کشاورزی ضروری است، اظ‌ها رداشت: از سوی دیگر افزایش بهره وری به میزان قابل توجهی متاثر از دانش روز است که در این راستا زیست بوم فناوری با تامین غذای سالم و کافی و در دسترس، جهت امنیت غذایی پایدار تلاش می‌کند.

موموندی به اهمیت برگزاری طرح کاروان‌های ترویجی کشاورزی اشاره کرد و گفت: بسیج یکپارچه مدیران، محققان، کارشناسان و پاسخ به ابهامات کشاورزان به همراه ارائه راهکار‌ها به آنها در این زمینه راهگشاست.