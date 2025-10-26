تغییر الگوی کشت و صیانت از منابع آبی استان، به روز رسانی ساز و کار صادرات و بررسی موانع تولید از مهم‌ترین مصوبات نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در حاشیه یکصد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی گفت: در این نشست مقرر شد گونه‌های شور پایه کشاورزی جایگزین محصولات آب بر شوند.

محمد آشوری افزود این طرح در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد.

استاندار هرمزگان گفت: همچنین مقرر شد بخش خصوصی کلاس‌های آموزشی و ترویجی برای کشاورزان با هدف کاهش استفاده از منابع آبی برگزار کند.

وی افزود: به‌روز‌رسانی آمار‌ها و بازنگری در ساز و کار‌های صادرات برای تقویت و توسعه این صنعت از دیگر مصوبات این نشست بود.

آشوری گفت: مقرر شد موانع و مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی و صنایع استان با اولویت بندی در نشستی مطرح تا در ادامه فعالیت‌های اقتصادی تسهیل گری شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان هم با بیان اینکه تاکنون به ۴ هزار تاجر حادثه بندر شهید رجایی خسارت پرداخت شده است، گفت:

این روند همچنان ادامه دارد و قرار است از هفته‌ی آینده تجار باقی مانده در گروه‌های ده نفره به دادگستری استان مراجعه کنند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز در این نشست گفت: مقرر شد میزان خسارت‌های وارده به همه تجار و بازرگانان حادثه بندر شهید رجایی محاسبه و پرداخت شود.

حسن روحانی افزود: تعیین تکلیف کانتینر‌های حادثه بندر شهید رجایی هم از دیگر مصوبات این نشست بود.