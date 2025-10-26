پخش زنده
جزیره بوموسی میزبان نخستین دوره مسابقات مینی فوتبال قهرمانی هرمزگان انتخابی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس هیئت ورزشهای همگانی هرمزگان گفت: این مسابقات به مدت سه روز با حضور ۹ گروه، ۱۲۶ ورزشکار و۱۰ داور در شهرستان بوموسی درحال برگزاری است.
مهدی نوبانی افزود: این مسابقات امروز با معرفی گروههای برتر به کار خود پایان میدهد.
وی گفت: بوموسی در نیمه دوم سال از ظرفیت بسیار خوبی برای برگزاری مسابقات متنوع ورزشی بهرهمند است و با توسعه زیرساختهای ورزشی و رفاهی، این جزیره میتواند به مرکزی برای برگزاری اردوها و رقابتهای ملی تبدیل شود.