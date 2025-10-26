به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت: این حادثه بر اثر برخورد شدید دو دستگاه خودروی پژو پارس و پیکان رخ داد.

سرهنگ حق پرست افزود: در این تصادف یکی از سرنشینان پیکان جان خود را از دست داد و سرنشین دیگر مصدوم شد و دو سرنشین خودروی پژو پارس، نیز مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: علت این حادثه در دست بررسی است.