تصادف در محور لار – بندرعباس در حوالی کهورستان یک تن جان خود را از دست داد و سه تن دیگر به شدت مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت: این حادثه بر اثر برخورد شدید دو دستگاه خودروی پژو پارس و پیکان رخ داد.
سرهنگ حق پرست افزود: در این تصادف یکی از سرنشینان پیکان جان خود را از دست داد و سرنشین دیگر مصدوم شد و دو سرنشین خودروی پژو پارس، نیز مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی گفت: علت این حادثه در دست بررسی است.