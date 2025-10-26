پخش زنده
استاندار بوشهر در بازدید از ۵ طرح آموزشی و ورزشی استان بوشهر گفت: این طرحها باید طبق برنامه زمانبندی جدید تکمیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در بازدید از طرحهای دانشگاه خلیج فارس و طرحهای مدرسهسازی و سالن ژیمناستیک بوشهر اظهار داشت: آموزش زیربنا و محور توسعه هر جامعهای است و بر همین اساس، تکمیل زیرساختهای آموزشی استان در اولویت برنامههای توسعهای قرار دارد.
وی با اشاره به روند اجرای این طرحها اظهار داشت: برخی از این طرحها در دهه مبارک فجر امسال و تعدادی نیز در هفته دولت سال آینده به بهرهبرداری میرسند.
استاندار بوشهر افزود: از ۵ طرح در حال ساخت با پیشرفت از ۳۰ تا ۹۷ درصد بازدید کردیم. روند اجرایی این طرحها نسبتا رضایتبخش است.
وی گفت: پس از این بازدید نشستهای تخصصی در حوزه معاونت عمرانی برگزار میشود تا برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرحها تصمیمگیری شود.
استاندار بوشهر از ۲ طرح عمرانی دانشگاه خلیج فارس شامل خوابگاه متاهلی و سالن اجلاس دانشگاه و همچنین ۲ طرح آموزشی شامل مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی بوشهر و مدرسه ۱۲ کلاسه نیایش بوشهر و همچنین سالن ژیمناستیک بوشهر با ۳۱۰۰ متر زیربنا بازدیدکرد.