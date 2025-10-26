مناسبت‌هایی همچون ۱۳ آبان یادآور روحیه استکبارستیزی، مقاومت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های امام خمینی (ره) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه خور و بیابانک در نشست ستاد مناسبت‌های ملی و مذهبی با تأکید بر اهمیت گرامیداشت ایام‌الله ۱۳ آبان و هفته بسیج دانش‌آموزی گفت: برنامه‌های فرهنگی، هنری و اثرگذار باید در تراز انقلاب اسلامی برگزار شود.

حجت الاسلام محمد حسین رمضانی با اشاره به نقش نوجوانان و جوانان در تداوم مسیر انقلاب اسلامی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، مساجد و پایگاه‌های بسیج برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری ضروری است و می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، آگاه و انقلابی باشد.

علی اصغر ایرجی فرماندار خور و بیابانک نیز گفت: باید برنامه‌هایی طراحی شود که زمینه‌ساز حضور پرشور نسل جوان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و انقلابی باشد و نقش‌آفرینی آنان را در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی پررنگ‌تر کند.