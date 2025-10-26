پخش زنده
در پنجاهوپنجمین نشست شورای نظارت بر اسباببازی اعلام شد سند ملی اسباببازی با رای اکثریت قاطع در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و منتظر امضا و ابلاغ رئیس جمهوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حامد علامتی، مدیر عامل کانون در پنجاهوپنجمین نشست شورای نظارت بر اسباببازی که روز سهشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد با اشاره به برگزاری نمایشگاه استانی اسباببازی از ۲۸ مهر تا ۲ آبان در ارومیه، گفت: نخستین رویداد بازی و اسباببازی ارومیه با استقبال خوبی مواجه شده است.
احتمال برگزاری نمایشگاه اسباببازی هر ماه در یک استان
علامتی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه استانی اسباببازی یکی از مصوبات شورای نظارت بر اسباببازی بود، عنوان کرد: تولید کنندگان و همکاران انجمن تولید کنندگان اسباببازی سنگ تمام گذاشتند. استاندار و صدا و سیمای استان آذربایجان غربی نیز پای کار آمدند.
او هدف از برگزاری نمایشگاه استانی اسباببازی را ابتدا ایجاد امید در مردم و سپس اقتصاد حوزه اسباببازی بیان کرد و افزود: اگر برگزاری نمایشگاه اسباببازی در ارومیه موفق باشد، این نمایشگاه را هر ماه در یک استان را برگزار میکنیم.
اقدام سریع کانون برای جمعآوری عروسکهای موهن
مدیرعامل کانون با اشاره به رونمایی از عروسکهایی که به اسم ائمه اطهار (ع) جسارت کردند، بیان کرد: این عروسکها وارداتی بودند. دو روز وقت گذاشتیم و سریع پیگیری کردیم. با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه خرازان و پلیس فتا تماس گرفتیم.
علامتی ادامه داد: از ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بنده تماس گرفته شد. بنده شخصاً با دادستان تماس گرفتم و به فاصله ۲۴ ساعت، دادستان قانع شد که دستور جمعآوری این عروسکها را صادر کند.
ضرورت پیمایش حوزه اسباببازی
او اظهار داشت: پیمایش آمار اسباببازی جزو مصوبات شورای نظارت بر اسباببازی است که باید صورت بگیرد. سوالها باید طراحی و هدف، بازه زمانی و جزئیات در این زمینه باید کاملاً مشخص شود.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه سند ملی اسباببازی پس از دو سال کار کارشناسی، در شورای نظارت بر اسباببازی تصویب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. خوشبختانه اکنون در شورای عالی به تصویب رسیده و پس از ابلاغ رئیسجمهور، مرحله اجرایی آن آغاز خواهد شد، که به طور طبیعی یک تا ۶ ماه طول میکشد.
مشکلات تعرفه اسباببازی پیگیری میشود
علامتی ادامه داد: خوشبختانه ماهیت سند ملی اسباببازی فرقی نکرده، فقط در مواردی شکل آن متفاوت شده است، به عنوان مثال ممکن است جدولی طراحی کرده باشیم که در پایان این جدول به شکل متن درآمده باشد.
او به مشکلات در مورد تعرفه اسباببازی اشاره کرد و از لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون خواستار نوشتن دو نامه به گمرک و وزارت صمت در مورد رفع مشکلات تعرفههای اسباببازی شد.
برگزاری نمایشگاه استانی اسباببازی عملیاتی شد
در ادامه، لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون گفت: برگزاری نمایشگاه استانی اسباببازی استانی یکی از مسائل مطرح شده در شورای نظارت بر اسباببازی بود که عملیاتی شد. ۲۸ مهر اولین نمایشگاه استانی اسباببازی در سالنهای بینالمللی ارومیه افتتاح و با استقبال خوبی مواجه شد.
مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون ادامه داد: در این رویداد فضای ترویجی، بخش ارائه اسباببازیهای ایرانی و همچنین نشستهای تدارک دیده شده است.
او اظهار داشت: آمارهایی در حوزه اسباببازی ارائه شده که گاه ابهامهایی داشته و باعث ایجاد اشکالهایی در سیاستگذاری شده است. در این زمینه گفتوگویی شد با مجموعه نمافر که طراحی پیمایش در حوزههای فرهنگی را بر عهده دارند و امروز نماینده این مجموعه در این جلسه حضور دارد.
ارائه ۸۰۰ عنوان محصول برگزیده در نمایشگاه اسباببازی ارومیه
احسان منشی، رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباببازی از ارائه ۸۰۰ عنوان محصول برگزیده در نمایشگاه اسباببازی ارومیه خبر داد و گفت: ۱۲۰ نشان تجاری در این نمایشگاه و ۱۵ واحد در بخش ترویجی آن وجود دارند. امیدواریم با این نمایشگاه نتایج مورد نظر که ترویج فرهنگ بازی و اسباببازی هست، محقق شود.
در ایران پیمایشهای زیادی در حوزه اسباببازی صورت گرفته است
در ادامه، محمدعلی امینی از مرکز تحلیل داده نمافر با بیان اینکه مسئله آمار اسباببازی از گذشته دغدغه ما بوده است، بیان کرد: در ایران پیمایشهای زیادی در حوزه اسباببازی صورت گرفته است. به عنوان مثال بنیاد بازیهای رایانهای، پیمایش بازیهای ویدیویی را هر دو سال یک بار انجام میدهد.
امینی ادامه دهد: در گزارش سال ۱۴۰۲ پیمایشهای ویدیویی از سوی بنیاد بازیهای رایانهای آمده است که با ۱۵۰۰ خانوار تماس گرفتند و ۳هزار نفر اعلام کردند، گیمر دارند. در این پیمایش پلتفرمهای بازی، آنلاین و غیرآنلاین بودن بازی، رنج سنی بازیکنان، جنسیت، بازیهای مورد علاقه، ژانر بازیها و زمانی که صرف بازی میشود، لحاظ شده است.
دیگر سخنران این نشست، مسعود حسنلو، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مسئله آمار در حوزه اسباببازی یک مسئله قدیمی است، گفت: ما فاز اولیه را تعریف کردیم و هنوز به حوزه پیمایش نرسیدیم. ارقام حوزه اسباببازی باید مشخص شود تا مسئولان امر بتوانند برنامهریزی اصولی و دقیقی نسبت به آن داشته باشند. آمار واردات، صادرات، تولید و قاچاق اسباببازی مهم است.
در ادامه امیرمسعود استادحسین، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سند ملی اسباببازی به دست رئیس جمهوری رسیده و منتظر امضای ایشان است، عنوان کرد: خوشبختانه این سند به نقطه اجرا نزدیک شده است و در ماههای آینده از سوی رئیس جمهوری ابلاغ خواهد شد.
مواجهه با واردات اسباببازی ضروری است
استادحسین تصریح کرد: دو جلسه قبل با اعضای شورای نظارت بر اسباببازی و خانم بابایی در مورد موضوع واردات اسباببازی صحبتهایی داشتیم. در بحث واردات اسباببازی در مورد افزایش تعرفهها دچار شرایط حاد هستیم. ۹۵ اسباببازی ذیل کد سایر در حال ورود به کشور هستند. موضوع اصلی، مواجهه ما با واردات اسباببازی است.
محمدحسین حبیبنژاد، نماینده وزارت صمت در این نشست اظهار داشت: ۱۲ تعرفه در وزارت سمت دستهبندی کردیم که پنج تعرفه فعال و هفت تعرفه غیرفعال است. عروسک جزو گروه کالاهای چهار است. یک سری تعرفه که جزو کالاهای لوکس و غیراساسی است در گروه کالاهای چهار قرار میگیرد.
یادآوری میشود، پنجاهوپنجمین جلسه شورای نظارت بر اسباببازی با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون، محمدرضا کریمیصارمی معاون تولید کانون، لیلا بابایی مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون، محمدحسین حبیبنژاد نماینده وزارت صمت، حسن مداد نماینده صدا و سیما، احسان منشی رئیس انجمن تولید کنندگان اسباببازی، امینی نماینده مجموعه نمافر، سیدمحمد میرطاهری نماینده شورای فرهنگ عمومی، مسعود حسنلو نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، مرضیه سلطاندوست نماینده سازمان تعلیم و تربیت و هاشمی نماینده وزرات بهداشت و درمان در سالن نشستهای دفتر مدیرعامل کانون برگزار شد.
