قاچاقچی پوشاک و پارچه در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی اهواز به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی گفت: پرونده قاچاق پوشاک و پارچه به ارزش یک میلیارد و ۴۷ میلیون ریال در شعبه بدوی هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی استان خوزستان افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

طهماسبی گفت: شعبه همچنین با توجه به این که قیمت خودرو از قیمت کالای کشف شده بیشتر بود، یک میلیارد و ۴۷ میلیون ریال به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال محکوم گردید.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی گفت: ماموران نیروی انتظامی پس از کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.