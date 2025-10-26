بلوار "بندر لنگه" نماد دوستی و پیوند فرهنگی شهر‌های تاریخی لار و بندرلنگه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،نماینده مردم شهرستان‌های غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: در پی امضای قرارداد خواهر خواندگی میان ۲ شهر تاریخی لار و بندرلنگه.از بلوار "بندر لنگه" که در جاده ارتباطی حد فاصل میدان صحبت لاری تا میدان نبوت شهر خور قرار دارد، به عنوان نماد پیوند فرهنگی، تاریخی و اجتماعی میان ۲ شهر کهن جنوب ایران رونمایی شد.

جباری با بیان اینکه نامگذاری این بلوار به نام بندرلنگه، جلوه‌ای از احترام متقابل و همدلی دیرینه میان مردم این ۲ شهر است افزود: این تفاهم نامه گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، همکاری‌های اقتصادی و گردشگری است.

نماینده مردم شهرستان‌های غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بندرلنگه نیز از بلواری که به نام شهر لار نامگذاری شده است رونمایی شد.