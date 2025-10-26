به مناسبت گرامیداشت روز پرستار، مسئولان شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهید انصاری رودسر با حضور بر مزار شهید مدافع سلامت گیلان، نرجس خانعلی‌زاده و پرستار فقید رویا قربانی، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت فرا رسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبرا (س) و گرامیداشت روز پرستار، مسئولان شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهید انصاری رودسر با حضور بر مزار شهید مدافع سلامت گیلان نرجس خانعلی‌زاده و پرستار فقید رویا قربانی، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، از مقام شامخ این دو پرستار فداکار تجلیل کردند.

در این آیین معنوی، حاضران ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای مدافع سلامت، بر ادامه راه ایثار، انسان‌دوستی و خدمت خالصانه پرستاران تأکید کردند.