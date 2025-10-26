عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده آغاز میشود
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی قطعه حساس ۵۵ کیلومتری منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال با مشارکت بنیاد مستضعفان از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، جزئیات اجرای منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال را تشریح کرد.
بازوند گفت: اجرای منطقه ۳ (۵۵ کیلومتری) که از حلقههای مفقوده کریدور دریا به دریاست، از هفته آینده آغاز شده و نیازمند ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است. ۸ کیلومتر ابتدایی با موافقت محیط زیست توسط بنیاد مستضعفان و سه پیمانکار رتبه یک، با پیشبینی سرمایهگذاری ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومانی طی سه سال، اجرا خواهد شد.
بازوند تأکید کرد: با توجه به اینکه ۶۵ درصد مسیر تونل است، “هیچگونه راه دسترسی برای تخریب جنگل وجود ندارد. ”
وی تصریح کرد: دولت سهم ۵۰ درصدی خود را از طریق واگذاری سهام دولتی در سازمان خصوصیسازی به بنیاد مستضعفان تأمین خواهد کرد. در عین حال، سهم بخش خصوصی در قطعه ۸ در حال اصلاح از ۳۰ به ۵۵ درصد است.
بازوند همچنین از نهایی شدن توافقات با روسیه خبر داد و گفت: قرارداد اجرایی در مسکو طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده امضا میشود که شامل دریافت ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات ارزان با بهره ۳ درصد از دولت روسیه برای پروژههای زیربنایی است.