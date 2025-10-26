رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۲ هزار و ۶۴۳ هکتار از اراضی ملی در استان با اجرای احکام قضایی رفع تصرف شد و به دولت بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در سومین جلسه اصلی شورای حفاظت از اراضی حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی استان که با حضور اعضاء برگزار شد، با تأکید بر اینکه صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، امری مقطعی نیست و باید استمرار داشته باشد، گفت: در نیمه نخست امسال و با اجرای قاطع احکام قضایی در استان، بیش از ۲ هزار و ۶۴۳ هکتار از اراضی ملی در خوزستان رفع تصرف شد و به دولت بازگشت.

وی با تاکید بر اینکه صیانت از اراضی ملی باید مستمر و پیشگیرانه باشد، افزود: حفاظت و صیانت واقعی یعنی پیشگیری مداوم برای جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، نه آنکه اجازه دهیم تخلفی شکل بگیرد و پس از وقوع، ناچار به استفاده از قوه‌قهریه شویم.