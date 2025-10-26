به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت زینب (س) جشن و شادی با حضور مردم ولایت‌مدار خوزستان در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان به مناسبت فرارسیدن پنجم جمادی‌الاول سالروز ولادت فرخنده و خجسته حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار جشن‌وسرور همچون سال‌های گذشته با حضور مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور در نقاط مختلف اهواز و مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و دیگر اماکن مذهبی برگزار می‌شود.

نام و نشانی برخی از این اماکن به شرح زیر است:

هیئت کریم اهل‌بیت(ع) نشانی: اهواز، خیابان شهید عظیم، نبش خیابان شهید ادهم، فاطمیه امام حسن مجتبی(ع) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۲۱:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام میر احمدرضا حاجتی مولودی‌خوانان: سید محسن امام، سید محمدعلی امام، مصطفی مروانی و فرید آلبوغبیش قاری قرآن: رسول نیسی

مسجد صاحب‌الزمان(عج) نشانی: میدان شهید بندر، خیابان ۱۷ شهریور، روبه‌روی آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام مشلشی مولودی‌خوان: سید حمزه حسینی در پایان میهمان سفره کریمانه حضرت زهرا(س) هستیم

مسجد فاطمه الزهرا(س) نشانی: اهواز، کوی سعدی زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام پیام مهرانیان مولودی‌خوان: یوسف سعیدی

مسجد امام علی(ع) نشانی: اهواز، کیان‌آباد، خیابان هجده‌متری اول زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام عطشانی مولودی‌خوان: ایمان قره‌باغی

هیئت جنت الرضا(ع) نشانی: اهواز، گلستان، خیابان بهمن، نبش خیابان تیر، حسینیه مسجد امام رضا(ع) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۱۹ سخنران: حجت‌الاسلام پیام مهرانیان مولودی‌خوانان: صادق نیسی و علیرضا مرید السادات

هیئت حسین جان(ع) نشانی: رامهرمز، بلوار بسیج، مسجد حضرت ولی‌عصر(عج)، بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۲۱ سخنران: حجت‌الاسلام حسین‌زاده مولودی‌خوانان: سید حبیب طباطبایی، سجاد آغاجری و حسین حاجی‌زاده

هیئت فاطمیون نشانی: اهواز، کوی فرهنگیان ۲، حسینیه انصار الحسین(ع) زمان: دوشنبه پنجم آبان‌ماه سخنران: حجت‌الاسلام سید عباس جعفرنژاد مولودی‌خوان: عبدالقادر دسومی

هیئت دختران حاج‌قاسم نشانی: اهواز، فاز دو پادادشهر، ابتدای خیابان ۱۰، بوستان فرهنگی حضرت زهرا(س) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰

مسجد حضرت مهدی(عج) نشانی: اهواز، زیباشهر، بلوار شهيد دستغيب زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه سخنران: حجت‌الاسلام سید عباس جعفرنژاد

هیئت منتظران حضرت مهدی(عج) نشانی: مسجدسلیمان، خیابان آزادی، روبه‌روی شهرداری، حسینیه بیت المهدی(عج) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۱۹:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام داوودی مولودی‌خوان: مازیار عیدی وندی

حسینیه ثارالله نشانی: آبادان، خیابان ولایت زمان: دوشنبه پنجم آبان‌ماه، ساعت ۱۵:۳۰ قرائت زیارت عاشورا: علیرضا جمشیدی همراه با مولودی‌خوانی ویژه خواهران

هیئت مجمع الذاکرین علمدار کربلا نشانی: بهبهان، آستان مقدس امامزاده محمد(ع) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام طواف مولودی‌خوانان: محمدامین سحرخیز و سعید قاسمی

مسجد امام حسن مجتبی(ع) نشانی: اهواز، کوی نفت، خیابان ارشاد زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام طباطبایی مولودی‌خوان: میثم برزکاران

تالار هنر نشانی: رامهرمز، اداره فرهنگ و ارشاد زمان: دوشنبه پنجم آبان‌ماه، ساعت ۱۵ سخنران: حجت‌الاسلام سید رضا موسوی والا همراه با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، اهدای جوایز به اسامی زینب و تجلیل از پرستاران نمونه و مادران فداکار

هیئت مکتب الهادی(ع) نشانی: اهواز، آریاشهر، خیابان ۳۸ متری، مسجد الهادی(ع) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام سید نقیب السادات مولودی‌خوان: مسعود مکوندی همراه با اجرای گروه سرود رقیه خاتون(س)

جشن خانگی نشانی: ماهشهر، خیابان طالقانی، روبه‌روی مدرسه هدف، جنب آژانس بانوان زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام حمید اصولی زاده مولودی‌خوانان: عبدالنبی دیلمی، مرتضی زبیدی و محمدعلی نادری با حضور هیئت الرضا(ع) و هیئت حضرت رقیه(س)

مسجد امام حسین(ع) نشانی: اهواز، فاز پنج پادادشهر، انتهای بلوار هاتف زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۱۹ همراه با صرف شام ویژه خواهران

هیئت ام الشهدا نشانی: اهواز، گلزار شهدا، قطعه شهدای مدافع حرم زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا همراه با قرائت زیارت عاشورا با مدیریت مادر شهید مدافع حرم رضا عادلی

هیئت محبین الرقیه(س) نشانی: امیدیه، مسجد امام خمینی(ره) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۲۱ سخنران: حجت‌الاسلام حسن دریس مولودی‌خوانان: حمید عکسی زاده، محمدعلی شریفات، مهزیار احمدی و علیرضا ابوعلی

هیئت محبین قاسم بن الحسن(ع) نشانی: بهبهان، خانه سالمندان آل یاسین زمان: دوشنبه پنجم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا مولودی‌خوان: حسین نعما

هیئت فاطمیون نشانی: بندر ماهشهر، حسینیه امام رضا(ع) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام سید عابدین موسوی مولودی‌خوانان: سعید کرمعلی و حامد آلبوبیری

هیئت محبان امیرالمؤمنین علی(ع) نشانی: دزفول، بلوار ۴۵ متری فتح‌المبین، روبه‌روی بیمارستان افشار، قدمگاه امام رضا(ع) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۱۹:۳۰ موکب پذیرایی

هیئت انصارالمهدی(عج) نشانی: خرمشهر، خیابان نقدی، کوچه شهید رحیمی، مسجد امام محمدباقر(ع) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۲۰ سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیلی مولودی‌خوانان: محمدرضا قریب، عليرضا رشیدی، محمد بیت حمزه و مهدی مطوری

مسجد شهدا نشانی: اهواز، کوی ابوذر زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی فخر مولودی‌خوان: احمد سواری

مسجد امام حسین(ع) نشانی: اهواز، بیست‌متری شهرداری، خیابان فاضل ۳ زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام مهرپو مولودی‌خوان: محمدرضا اصغری

هیئت وجیها بالحسین(ع) نشانی: اهواز، کوی شهید مدرس، خیابان شهدا، حسینیه انصار الحسین(ع) زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۱۹:۱۵ سخنران: حجت‌الاسلام محمدجواد زبیدی مولودی‌خوانان: علی‌اکبر فلاحی و دانیال شرفی

مسجد نور نشانی: اهواز، کوی رسالت، میدان بعثت زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا مولودی‌خوان: محسن جعفری

پارک هفتم تیر نشانی: هفتگل، انتهای خیابان بسیج زمان: چهارشنبه هفتم آبان‌ماه، ساعت ۱۶:۳۰ همراه با برپایی چایخانه رضوی

حسینیه قمر بنی‌هاشم(ع) نشانی: اهواز، بهارستان، شهرک الهیه زمان: یکشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۴۵ سخنران: حجت‌الاسلام فتحی نیا مولودی‌خوان: سید مسعود موسوی امین