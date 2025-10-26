اعلام محلهای برگزاری جشن میلاد حضرت زینب (س) در خوزستان
به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت زینب (س) جشن و شادی با حضور مردم ولایتمدار خوزستان در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت فرارسیدن پنجم جمادیالاول سالروز ولادت فرخنده و خجسته حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار جشنوسرور همچون سالهای گذشته با حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور در نقاط مختلف اهواز و مساجد، حسینیهها، تکایا و دیگر اماکن مذهبی برگزار میشود.
نام و نشانی برخی از این اماکن به شرح زیر است:
هیئت کریم اهلبیت(ع)نشانی: اهواز، خیابان شهید عظیم، نبش خیابان شهید ادهم، فاطمیه امام حسن مجتبی(ع)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۲۱:۳۰سخنران: حجتالاسلام میر احمدرضا حاجتی مولودیخوانان: سید محسن امام، سید محمدعلی امام، مصطفی مروانی و فرید آلبوغبیش قاری قرآن: رسول نیسی
مسجد صاحبالزمان(عج)نشانی: میدان شهید بندر، خیابان ۱۷ شهریور، روبهروی آموزشوپرورش ناحیه ۲زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام مشلشیمولودیخوان: سید حمزه حسینی در پایان میهمان سفره کریمانه حضرت زهرا(س) هستیم
مسجد فاطمه الزهرا(س)نشانی: اهواز، کوی سعدی زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام پیام مهرانیان مولودیخوان: یوسف سعیدی
مسجد امام علی(ع)نشانی: اهواز، کیانآباد، خیابان هجدهمتری اولزمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام عطشانیمولودیخوان: ایمان قرهباغی
هیئت جنت الرضا(ع)نشانی: اهواز، گلستان، خیابان بهمن، نبش خیابان تیر، حسینیه مسجد امام رضا(ع)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۱۹سخنران: حجتالاسلام پیام مهرانیان مولودیخوانان: صادق نیسی و علیرضا مرید السادات
هیئت حسین جان(ع)نشانی: رامهرمز، بلوار بسیج، مسجد حضرت ولیعصر(عج)، بیتالاحزان حضرت زهرا(س)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۲۱سخنران: حجتالاسلام حسینزاده مولودیخوانان: سید حبیب طباطبایی، سجاد آغاجری و حسین حاجیزاده
هیئت فاطمیون نشانی: اهواز، کوی فرهنگیان ۲، حسینیه انصار الحسین(ع)زمان: دوشنبه پنجم آبانماهسخنران: حجتالاسلام سید عباس جعفرنژاد مولودیخوان: عبدالقادر دسومی
هیئت دختران حاجقاسم نشانی: اهواز، فاز دو پادادشهر، ابتدای خیابان ۱۰، بوستان فرهنگی حضرت زهرا(س)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۱۸:۳۰
مسجد حضرت مهدی(عج)نشانی: اهواز، زیباشهر، بلوار شهيد دستغيب زمان: یکشنبه چهارم آبانماه سخنران: حجتالاسلام سید عباس جعفرنژاد
هیئت منتظران حضرت مهدی(عج)نشانی: مسجدسلیمان، خیابان آزادی، روبهروی شهرداری، حسینیه بیت المهدی(عج)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۱۹:۳۰سخنران: حجتالاسلام داوودیمولودیخوان: مازیار عیدی وندی
حسینیه ثارالله نشانی: آبادان، خیابان ولایتزمان: دوشنبه پنجم آبانماه، ساعت ۱۵:۳۰قرائت زیارت عاشورا: علیرضا جمشیدیهمراه با مولودیخوانیویژه خواهران
هیئت مجمع الذاکرین علمدار کربلانشانی: بهبهان، آستان مقدس امامزاده محمد(ع)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۲۰:۳۰سخنران: حجتالاسلام طوافمولودیخوانان: محمدامین سحرخیز و سعید قاسمی
مسجد امام حسن مجتبی(ع)نشانی: اهواز، کوی نفت، خیابان ارشادزمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام طباطبایی مولودیخوان: میثم برزکاران
تالار هنرنشانی: رامهرمز، اداره فرهنگ و ارشاد زمان: دوشنبه پنجم آبانماه، ساعت ۱۵سخنران: حجتالاسلام سید رضا موسوی والاهمراه با اجرای برنامههای شاد و متنوع، اهدای جوایز به اسامی زینب و تجلیل از پرستاران نمونه و مادران فداکار
هیئت مکتب الهادی(ع)نشانی: اهواز، آریاشهر، خیابان ۳۸ متری، مسجد الهادی(ع)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشاسخنران: حجتالاسلام سید نقیب السادات مولودیخوان: مسعود مکوندیهمراه با اجرای گروه سرود رقیه خاتون(س)
جشن خانگینشانی: ماهشهر، خیابان طالقانی، روبهروی مدرسه هدف، جنب آژانس بانوانزمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۲۰:۳۰سخنران: حجتالاسلام حمید اصولی زاده مولودیخوانان: عبدالنبی دیلمی، مرتضی زبیدی و محمدعلی نادریبا حضور هیئت الرضا(ع) و هیئت حضرت رقیه(س)
مسجد امام حسین(ع)نشانی: اهواز، فاز پنج پادادشهر، انتهای بلوار هاتف زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۱۹همراه با صرف شامویژه خواهران
هیئت ام الشهدانشانی: اهواز، گلزار شهدا، قطعه شهدای مدافع حرم زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا همراه با قرائت زیارت عاشورا با مدیریت مادر شهید مدافع حرم رضا عادلی
هیئت محبین الرقیه(س)نشانی: امیدیه، مسجد امام خمینی(ره)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۲۱سخنران: حجتالاسلام حسن دریس مولودیخوانان: حمید عکسی زاده، محمدعلی شریفات، مهزیار احمدی و علیرضا ابوعلی
هیئت محبین قاسم بن الحسن(ع)نشانی: بهبهان، خانه سالمندان آل یاسین زمان: دوشنبه پنجم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا مولودیخوان: حسین نعما
هیئت فاطمیون نشانی: بندر ماهشهر، حسینیه امام رضا(ع)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۲۰:۳۰سخنران: حجتالاسلام سید عابدین موسوی مولودیخوانان: سعید کرمعلی و حامد آلبوبیری
هیئت محبان امیرالمؤمنین علی(ع)نشانی: دزفول، بلوار ۴۵ متری فتحالمبین، روبهروی بیمارستان افشار، قدمگاه امام رضا(ع)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۱۹:۳۰موکب پذیرایی
هیئت انصارالمهدی(عج)نشانی: خرمشهر، خیابان نقدی، کوچه شهید رحیمی، مسجد امام محمدباقر(ع)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۲۰سخنران: حجتالاسلام اسماعیلیمولودیخوانان: محمدرضا قریب، عليرضا رشیدی، محمد بیت حمزه و مهدی مطوری
مسجد شهدانشانی: اهواز، کوی ابوذرزمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام هاشمی فخرمولودیخوان: احمد سواری
مسجد امام حسین(ع)نشانی: اهواز، بیستمتری شهرداری، خیابان فاضل ۳زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام مهرپو مولودیخوان: محمدرضا اصغری
هیئت وجیها بالحسین(ع)نشانی: اهواز، کوی شهید مدرس، خیابان شهدا، حسینیه انصار الحسین(ع)زمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۱۹:۱۵سخنران: حجتالاسلام محمدجواد زبیدیمولودیخوانان: علیاکبر فلاحی و دانیال شرفی
مسجد نورنشانی: اهواز، کوی رسالت، میدان بعثتزمان: یکشنبه چهارم آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشا مولودیخوان: محسن جعفری
پارک هفتم تیر نشانی: هفتگل، انتهای خیابان بسیج زمان: چهارشنبه هفتم آبانماه، ساعت ۱۶:۳۰همراه با برپایی چایخانه رضوی
حسینیه قمر بنیهاشم(ع)نشانی: اهواز، بهارستان، شهرک الهیهزمان: یکشنبه چهارم آبانماه، ساعت ۱۸:۴۵سخنران: حجتالاسلام فتحی نیا مولودیخوان: سید مسعود موسوی امین
هیئت محبان اهلبیت(ع)نشانی: بندر امام خمینی(ره)، کوی ابوذر، فاطمیه مسجدالنبی(ص)زمان: دوشنبه پنجم آبانماه، ساعت ۱۹:۳۰سخنران: حجتالاسلام طاهری نژادمولودیخوان: احمد عساکره با حضور جمعی از شاعران و اجرای برنامههای فرهنگی ویژه کودکان