برنامه خرید حمایتی زعفران، با محوریت اتاق بازرگانی و از محل تسهیلات ترجیحی، برای امسال در دستور کار تعاون روستایی قرار دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: در کنار تسهیلات ترجیحی، تعاونی‌ های روستایی نیز از منابع داخلی خود و در قالب خرید حمایتی، اقدام به خرید زعفران خواهند کرد.

فرهاد فرخ‌ منش با بیان اینکه مبنای قیمت‌ گذاری بر اساس کیفیت زعفران است، افزود: در آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌ شده، میزان «کروسین» موجود در زعفران مشخص و سپس قیمت‌ گذاری انجام می‌ شود.

طرح خرید توافقی (حمایتی) زعفران با هدف حمایت از کشاورزان و جلوگیری از آسیب نوسانات بازار، از سال ۱۳۹۶ آغاز شد که در تربت‌ حیدریه به عنوان یکی از قطب‌ های اصلی تولید این محصول، با استقبال نسبتاً خوب کشاورزان مواجه شد.

بر اساس داده‌ های آماری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، از مجموع ۱۲۰ هزار هکتار کشتزار زعفران کشور، ۹۱ هزار هکتار (۷۶ درصد) به استان خراسان رضوی اختصاص دارد.

همچنین از مجموع ۹۱ هزار هکتار اراضی زیرکشت زعفران این استان، شهرستان‌ های تربت‌ حیدریه و زاوه با داشتن بیش از ۲۰ هزار هکتار کشتزار زعفران، قطب زعفران ایران و پایتخت زعفران جهان هستند که سهم تربت‌ حیدریه از این عرصه، ۹۲۰۰ هکتار است.

زعفران، به عنوان یکی از شاخص‌ ترین محصولات این شهرستان، رتبه نخست را در ایران و جهان به خود اختصاص داده‌ است و میانگین تولید این محصول چهار کیلوگرم در هکتار و تولید سالانه آن ۱۲۰ تن است.

در سطح استان، ۱۱۷ هزار خانوار به کشت زعفران مشغول هستند که از این تعداد، بین ۱۴ تا ۱۵ هزار خانوار به زعفرانکاران تربت‌ حیدریه تعلق دارد.

برآورد‌ها نشان می‌ دهد به ازای هر هکتار زمین زعفران، برای ۲۱۸ نفر شغل ایجاد می‌ شود. در کل این فعالیت‌ ها منجر به ایجاد ۷۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و دو تا سه برابر این رقم، اشتغال غیرمستقیم شده است.

فصل برداشت به ترتیب در سه اقلیم سرد (رخ)، معتدل (مرکزی و زاوه) و گرم (مه‌ ولات) از ۱۵ مهر آغاز شده است و تا اواخر آبان ادامه دارد.