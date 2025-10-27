بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر امیرحسین دارابی در جلسه هماهنگی اجرای برنامه که با حضور نمایندگان ادارههها و نهادهای مرتبط برگزار شد، گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی، ارتقای مشارکت اجتماعی و پیشگیری از گسترش پشه آئدس و بیماریهای منتقله از آن اجرا میشود و بندر بوشهر به عنوان پایلوت استانی این مداخله انتخاب شده است.
وی با اشاره به گسترش تدریجی پشه آئدس در مناطق جنوبی کشور، گفت: پشه آئدس یکی از تهدیدهای نوپدید سلامت در منطقه وجهان است که در صورت غفلت میتواند موجب شیوع بیماریهای خطرناکی همچون تب دِنگی شود. پیشگیری و اقدام زودهنگام، کلید اصلی مدیریت این تهدید است و نقش مردم در این میان بیبدیل است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: در معاونت بهداشت، نگاه ما فراتر از مداخلات فقط فنی است که بر اساس رویکرد ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی (RCCE) به دنبال آن هستیم که مردم خود، بازیگر اصلی کنترل کانونهای رشد پشه در منازل و محیط باشند.
وی افزود: ویژگیهای خاص اقلیمی، شهری و اجتماعی بندر بوشهر، این شهر را به یکی از مناطق مستعد برای اجرای برنامه پایلوت استانی تبدیل کرده است. وجود شبکه فعال رابطین سلامت، همکاری بالای مردم محلات و زیرساخت مناسب برای اقدامات بینبخشی باعث شده بوشهر بهعنوان پایلوت مداخله جامعهمحور انتخاب شود. هدف ما ایجاد الگویی قابل گسترش برای سایر شهرستانهای استان و سایر استانها است.
دکتر دارابی با اشاره به اهمیت استمرار این نوع برنامهها گفت: اجرای موفق این طرح میتواند بوشهر را بهعنوان الگوی ملی کنترل آئدس معرفی کند و تجربه دانشگاه را در سطح وزارت بهداشت و مجامع علمی کشور مطرح کند. این یک فرصت برای دانشگاه است تا با رویکرد علمی و اجتماعی، گامی ماندگار در حوزه سلامت جامعه بردارد.
در این نشست، نمایندگان شهرداری، شورای شهر، آموزشوپرورش، هلالاحمر و گروههای مردمی نیز حضور داشتند و برای اجرای موفق برنامه اعلام آمادگی کردند. این طرح بر پایه همکاری بینبخشی و بسیج ظرفیتهای اجتماعی شکل گرفته است و تلاش میکند با آموزش چهره به چهره، برگزاری پویشهای محلی و غرفههای اطلاعرسانی سلامت، مشارکت عمومی را تقویت کند.
این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرمانداری بوشهر، شهرداری و شورای اسلامی بندر بوشهر، آموزشوپرورش، بسیج، نیروی انتظامی، هلالاحمر و سایر دستگاههای محلی آغاز شده است و در ماههای آینده نتایج آن در قالب گزارش علمی و رسانهای منتشر خواهد شد.