آغاز اجرای برنامه مداخله جامعه‌محور کنترل پشه آئدس در بوشهر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: برنامه مداخله جامعه‌محور برای پیشگیری و کنترل پشه آئدس مهاجم با محوریت معاونت بهداشت دانشگاه و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های اجتماعی در بندر بوشهر آغاز شد.