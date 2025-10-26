رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از برگزاری دهمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد «فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در مدیریت بحران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد ابراهیم زارعی در کنفرانس مطبوعاتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که امروز با حضور جمعی از اصحاب رسانه در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار شد، گفت: نقش رسانه و خبرنگاران در اطلاع رسانی ظرفیت‌های مهم پژوهشگاه و مسئولیت‌های این حوزه بسیار مهم است.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: در همین راستا ما با نگرش جدید به مدیریت بحران ، کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE را برگزار می کنیم و معتقدیم مدیریت بحران نه یک وظیفه صرفاً واکنشی، بلکه یک فرهنگ پیشگیری و برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه است.

وی با اشاره به محوریت هوش مصنوعی در این دوره گفت: در این دوره، به بررسی نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها می‌پردازیم.

زارعی افزود: برای نخستین بار بخش ویژه‌ای به حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی در برابر بحران‌ها اختصاص یافته است.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: میراث فرهنگی، پشتوانه هویت و امنیت فرهنگی امروز ماست و حفاظت از آن به معنای حفاظت از حافظه جمعی ملت است.

وی با بیان این که بخش‌هایی از این کنفرانس در موزه ملی ایران، کتابخانه و موزه ملی ملک و کاخ موزه نیاوران برگزار می‌شود، گفت: هدف از این مسئله ایجاد پیوند میان «دانش، فناوری و میراث» و در عین حال نمایش عینی آن است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این رویداد بستری برای گفت‌وگوی علمی و عملی میان پژوهشگران، مدیران و فناوران کشور باشد تا با تکیه بر دانش روز، گامی مؤثر در مسیر تاب‌آوری ملی برداشته شود.

دبیر علمی همایش و رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه ما در ایرانی هستیم که سابقه تمدنی گسترده دارد، گفت : شهر سوخته سیستان و ارگ بم نمونه بارز این مصداق است و مثلا از بین رفتن شهر طبس یادآور مخاطراتی است که میراث فرهنگی با آن رو به روست.

مهدی زارع با اشاره به این که اگر به عکس‌های هوایی ۶۰ سال پیش مسجد جامع ورامین نگاه کنیم می‌بینیم که بنای دوره ایلخانی است، افزود : این مسئله یادگاری از زلزله ورامین است لذا در جهت نوسازی و بیرون آوردن میراث تاریخی و حفاظت از آنها لازم است بدانیم با این محوطه‌ها چه کار کنیم.

وی با بیان اشاره به اهمیت این کنفرانس خبری و کاربردی بودن آن گفت : کاربردی بودن آن، به کارگاه‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی وابسته است. ۱۹۰ مقاله به دبیرخانه رسیده ۹۰ مقاله پذیرفته شده است و ۱۴ کارگاه یک روزه و میزگرد‌های مختلفی دارد.

دبیر علمی همایش و رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی با بیان این که بررسی‌های علمی درباره جنگ ۱۲ روزه، چون خیلی از آن نگذشته است، گفت: این موضوع صرفاً بر اساس تجربه خواهد بود ولی می‌توان در سال‌های آینده به این قضیه با تفصیل بیشتری پرداخته شود و امیدواریم با دقت و توجهی که به این کنفرانس می‌شود به محوطه‌هایی که در معرض خطر هستند با نگاه تخصصی توجه شود امیدوارم تکنولوژی‌های جدید به تسریع این کار‌ها کمک کند.