مجموعه شعر «من از کودکی» علی انسانی در حوزه هنری رونمایی شد
تازهترین مجموعه شعر حاج علی انسانی با عنوان «من از کودکی...»، شامل سرودههای ده سال اخیر این شاعر و ذاکر اهل بیت (ع)، عصر یکشنبه چهارم آبانماه در سالن سوره حوزه هنری رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
،در این مراسم که با حضور شاعران، پژوهشگران و علاقهمندان به شعر آیینی برگزار شد، حاج علی انسانی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، با بیان اینکه خود موافق برگزاری مراسم رونمایی نبوده است، گفت:من در آن حد نیستم که برایم رونمایی بگیرند، اما حال که این اتفاق افتاد، امیدوارم این کتاب راهی برای نقد و بررسی آثار من باشد.
او با اشاره به سخن امام صادق (ع) خطاب به فرزدق که شعر گفتن جان کندن است، اما در راه ما خاندان میشود از جان هم گذشت»، افزود:شعر آیینی امروز نیازمند بازنگری و سامان است. امیدوارم این مسیر با نقد دلسوزانه و توجه بیشتر به شعر اهلبیتی ادامه یابد.
این شاعر پیشکسوت در ادامه با یاد از سعدی شیرازی گفت:هشتصد سال از درگذشت سعدی گذشته، اما هنوز این بیت او در زندگی جاری است:
تو که از محنت دیگران بیغمی / نشاید که نامت نهند آدمی.
این است ماندگاری شعر مردمی و اثرگذار.
انسانی در پایان صحبتهای خود با توصیه به شاعران جوان تأکید کرد:شعر، عطیه الهی است؛ حیف است این موهبت را در مسیر بیثمر خرج کنیم. شعر آیینی اگر از دل برخیزد و بر زبان مردم بنشیند، ماندگار میشود. امیدوارم از اشعار من، حتی یک بیت مورد قبول معصومین (ع) واقع شود.
گفتنی است، مجموعه شعر «من از کودکی...» تازهترین اثر علی انسانی است که گزیدهای از سرودههای ده سال اخیر او را دربرمیگیرد و با مشارکت مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری رونمایی شده است.