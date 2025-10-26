پوکی استخوان یکی از بیماری‌های شایع و کم‌علامتی است که بیشتر در سنین میانسالی و سالمندی بروز می‌کند و در صورت بی‌توجهی می‌تواند با شکستگی‌های استخوانی و کاهش کیفیت زندگی همراه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مهاباد؛ پزشکان می‌گویند این بیماری که به «بیماری خاموش» معروف است، به‌تدریج و بدون علائم مشخص پیشرفت می‌کند و در بسیاری از موارد تنها زمانی تشخیص داده می‌شود که فرد دچار شکستگی استخوان می‌شود.

دکتر شمس برهان، پزشک عمومی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ماگفت: افراد کم‌تحرک، سیگاری‌ها و زنان پس از دوران یائسگی بیش از دیگران در معرض خطر پوکی استخوان هستند و باید با انجام آزمایش‌های دوره‌ای و اصلاح سبک زندگی از بروز آن پیشگیری کنند.

به گفته‌ی کارشناسان تغذیه، مصرف لبنیات کم‌چرب، دریافت کافی کلسیم و ویتامین D، استفاده از نور خورشید و انجام فعالیت‌های بدنی منظم از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این بیماری است.

ناصر خسرو آناهید، کارشناس تغذیه نیز در این زمینه گفت: رژیم غذایی متعادل همراه با مصرف لبنیات، میوه و سبزیجات تازه و پرهیز از مصرف زیاد چای، قهوه و نوشابه‌های گازدار، در حفظ سلامت استخوان‌ها نقش مؤثری دارد.

پزشکان تأکید می‌کنند که با افزایش آگاهی عمومی، اصلاح تغذیه و تحرک کافی می‌توان از ابتلا به پوکی استخوان پیشگیری کرد.