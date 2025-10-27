معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان از ورود دستگاه قضایی به موضوع تعیین تکلیف بنای تاریخی عمارت کلاه فرنگی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان با هدف تعیین تکلیف وضعیت بنای تاریخی عمارت کلاه فرنگی بندرعباس جلسه‌ای با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان، مدیر حوزه علمیه استان و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

در این نشست ضمن تبادل نظر در خصوص موضوع ترمیم بنای عمارت کلاه فرنگی بندرعباس، مقرر شد با همکاری ادارات مربوطه تفاهم‌نامه چند جانبه‌ای در این خصوص منعقد شود.

محمد شنبه زاده در این خصوص اظهار داشت: در تفاهم‌نامه مذکور، موضوع حریم عمارت، کاربری آن بعد از ترمیم، تعیین زمان بازسازی توسط میراث فرهنگی و نحوه بازدید عموم از این اثر تاریخی مشخص خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به وضعیت ممتاز استان هرمزگان در زمینه وجود جاذبه‌های گردشگری تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی و سایر متولیان دخیل در امر گردشگری باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسب آثار تاریخی، شرایط لازم را در خصوص حفظ و حراست از این ابنیه فراهم کنند.

گفتنی است؛ عمارت کلاه فرنگی بندرعباس در مجاورت بازار سنتی و روبروی اسکله شهید حقانی این شهر قرار گرفته و به نظر کارشناسان میراث فرهنگی، زمان احداث این بنای تاریخی با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال به دوران صفویه بر می‌گردد.

در هفته‌های پیش پویشی برای مرمت این بنای تاریخی در فضای مجازی هرمزگان بازتاب داشت.