با پیگیری دستگاه قضایی یک بانوی بستکی پس از ۲۷ سال، صاحب شناسنامه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: این بانوی جوان، شهریور امسال در دیدار مردمی رئیسکل دادگستری هرمزگان با اعلام نداشتن شناسنامه از بدو تولد تاکنون از دستگاه قضایی درخواست کمک کرد.
سیامک ابراهیمی افزود: با دستور بررسی و پیگیری موضوع مشخص شد که به علت فوت والدین این فرد ایرانی در زمان تولد و پیگیری نکردن بستگان برای اجرای امور ثبتی، در سالهای گذشته شناسنامه صادر نشده است.
وی گفت: با طرح موضوع در شورای تامین شهرستان و موافقت اعضا، هماهنگیهای لازم با اداره ثبتاحوال انجام و شناسنامه پس از صدور به وی تحویل داده شد.
رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک افزود: با توجه به تاکید رئیس کل دادگستری، دستگاه قضایی استان با جدیت در پی احقاق حقوق شهروندان بهویژه موارد مربوط به هویت و اسناد رسمی است و هیچ پروندهای در این زمینه بدون پیگیری رها نمیشود.