پخش زنده
امروز: -
نخستین کارگاه آموزشی مردمپایه با هدف شناسایی مسائل و ارائه راهحلهای مشارکتی برای توسعه جزیره هرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ رئیس ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوسشناسی بندرعباس گفت: این دوره برای تامین گردشگری پایدار و جلوگیری از آسیب به محیط زیست جزیره طراحی شده است و امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم بتوانیم مشکلات موجود را کاهش دهیم.
صمد حمزهای افزود: برگزاری دوره دوم گردشگری پایدار تا دو ماه آینده برنامهریزی می شود.
مدیر دفتر یونسکو در تهران نیز گفت: کارگاهی دو روزه در جزیره هرمز با همکاری همتایان ملی یونسکو و با هدف تقویت ظرفیت جوامع محلی و مشارکت آنان در مدیریت محلی برگزار می شود.
بیشتر بخوانید: نخستین نشست کمیته راهبردی ایران جان در هرمزگان
ینگ اسرانگ افزود: تلاش می کنیم سطح و استاندارد جزیره هرمز به حدی برسد که به عنوان سایت ژئوپارک یونسکو ثبت جهانی شود.
وی گفت: شمار زیاد گردشگران باید بهطور جدی تحت نظر قرار گیرد تا آسیبی به محیط زیست و زیباییهای طبیعی جزیره وارد نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز گفت: ارائه محتوای مرتبط با کارگاههای آموزشی گردشگری ضروری است.
عادل شهرزاد همچنین بر لزوم برنامهریزی و سیاستگذاری در بخش گردشگری استان تاکید کرد.