به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ رئیس ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس‌شناسی بندرعباس گفت: این دوره برای تامین گردشگری پایدار و جلوگیری از آسیب به محیط زیست جزیره طراحی شده است و امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم بتوانیم مشکلات موجود را کاهش دهیم.

صمد حمزه‌ای افزود: برگزاری دوره دوم گردشگری پایدار تا دو ماه آینده برنامه‌ریزی می شود.

مدیر دفتر یونسکو در تهران نیز گفت: کارگاهی دو روزه در جزیره هرمز با همکاری همتایان ملی یونسکو و با هدف تقویت ظرفیت‌ جوامع محلی و مشارکت آنان در مدیریت محلی برگزار می شود.

ینگ اسرانگ افزود: تلاش می کنیم سطح و استاندارد جزیره هرمز به حدی برسد که به عنوان سایت ژئوپارک یونسکو ثبت جهانی شود.

وی گفت: شمار زیاد گردشگران باید به‌طور جدی تحت نظر قرار گیرد تا آسیبی به محیط زیست و زیبایی‌های طبیعی جزیره وارد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز گفت: ارائه محتوای مرتبط با کارگاه‌های آموزشی گردشگری ضروری است.

عادل شهرزاد همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش گردشگری استان تاکید کرد.