به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ گفت: گیاه آنغوزه در ۲۲ هزار هکتار از اراضی مرتعی و ملی این شهرستان رویش دارد که بالاترین سطح کشت مرتعی، خود رو و طبیعی این گیاه در سطح کشور است و کوهسرخ را به بزرگ‌ ترین رویشگاه طبیعی آنغوزه ایران تبدیل کرده است.

حجت صفرنژاد افزود: افزون بر این، ۱۵۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به همت حدود ۴۰۰ خانوار به کشت گیاه دارویی آنغوزه اختصاص یافته که رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی به اقلیم و آب و هوای مناسب کوهسرخ برای کشت آنغوزه اشاره و اضافه کرد: طرح کاشت گیاه دارویی و اقتصادی آنغوزه در شهرستان کوهسرخ به عنوان یک نمونه موفق از تلاش‌ های انجام شده برای ارتقای کیفیت زندگی و تقویت اقتصاد محلی و در راستای تغییر الگوی کشت و کم آبی در نظر گرفته می‌ شود.

مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ اظهار کرد: کاشت گیاه آنغوزه در اراضی شخصی کشاورزان نه ‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان کمک می‌ کند بلکه باعث اشتغال‌ زایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها می شود و از تخریب عرصه‌ های طبیعی جلوگیری می‌ کند.

صفرنژاد به کشت آنغوزه در اراضی دیم، شیب‌ دار و کم برخوردار از مواد مغذی خاک اشاره کرد و گفت: جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ های اجرایی به‌ ویژه منابع طبیعی از گسترش کشت آنغوزه حمایت می‌ کنند؛ این حمایت‌ ها می‌ تواند شامل آموزش‌ های فنی، مشاوره و تامین منابع لازم برای توسعه کشت باشد.

وی افزود: گیاه آنغوزه از گذشته‌ های دور کاربرد غذایی و دارویی فراوانی داشته است و در طب سنتی، از صمغ ریشه آنغوزه به عنوان تنظیم سیستم هاضمه، پاک‌ کننده و تحریک‌ کننده پرزهای روده‌ ای، کرم‌ کش، خلط‌ آور، ضد یبوست، داروی مسکن و اشتها آور استفاده می‌ شود.

مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ اضافه کرد: کشت زراعی آنغوزه پس از سه سال قابل برداشت است و ۵۰ درصد اراضی زراعی که به کشت این محصول اختصاص یافته است، سال آینده محصول خواهند داد.

صفرنژاد اظهار کرد: برداشت آنغوزه از اراضی ملی و طبیعی شهرستان هر یک‌ سال در میان و با نظارت، مدیریت و برون سپاری اداره منابع طبیعی و اهالی روستایی انجام می شود که امسال نوبت برداشت این محصول است اما هنوز اطلاعاتی از میزان و سطح برداشت این محصول دارویی ارائه نشده است.

ریوش، مرکز شهرستان کوهسرخ با ۲۸ روستا و حدود ۲۹ هزار نفر جمعیت در ۲۲۲ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.