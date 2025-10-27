پخش زنده
سهام سهامداران خُرد بانک آینده به استثنای سهامداران عضو مالک واحد، به بالاترین قیمت پایانی تابلو طی یکسال منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط صندوق ضمانت سپردهها، خریداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صندوق ضمانت سپردهها به عنوان مدیر گزیر بانک آینده با تلاش مستمر و هماهنگی کامل با بانک مرکزی و سازمان بورس، در حال آمادهسازی سازکارهای اجرایی برای دریافت تقاضاهای فروش سهام و پرداخت ارزش آن حداکثر تا اواسط هفته آینده است.
اگر سهامداران تمایلی به فروش سهام نداشته باشند، در چارچوب قانون هیأت اجرای گزیر، پس از پرداخت بدهیها، هرگونه مازاد دارایی نسبت به بدهی، متعلق به سهامداران بوده که پس از انجام فرآیندهای مربوط به فروش، نسبت به پرداخت ارزش باقیمانده اقدام لازم انجام میپذیرد.