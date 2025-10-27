پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون، ۱۰۲ مورد ابتلا به بیماری تب دِنگی ناشی از گزش پشه آئدس در استان هرمزگان شناسایی و ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این تعداد، ۸۴ مورد انتقال محلی و ۱۸ مورد مربوط به اتباع خارجی بوده است.
دکتر یحیی میرزاده افزود: اتباع خارجی مبتلا به تب دنگی در شهرستانهای سیریک، بندرلنگه و جاسک شناسایی شدهاند.
میرزاده گفت: تاکنون ۲۴ نفر به دلیل ابتلا به تب دنگی بستری که همگی پس از بهبود، از بیمارستان مرخص شدهاند.
وی از شناسایی و پاکسازی بیش از هشتهزار نقطه آلوده در بندرعباس با همکاری شهرداری، هلالاحمر و گروههای مردمی خبر داد.
معاون اجرایی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تب دنگی بیماری مسری نیست و تنها از طریق گزش پشه آئدس منتقل میشود.
مریم ذاکری افزود: حذف محلهای تخمریزی پشه آئدس از جمله آبهای راکد کولرها، آب زیر گلدانها، لاستیکهای فرسوده، قوطیها و بطریهای رهاشده، قایقهای بلااستفاده و چالههای آسانسور، مؤثرترین راه مقابله با این پشه است.
معاون اجرای مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: برای پیشگیری از تب دنگی، دویست نفر در قالب ۲۵ گروه از دستگاههای اجرایی استان، پاکسازی محیطهای آلوده را بر عهده دارند.
وی هشدار داد: در صورت بروز علائمی مانند تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، شهروندان باید فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، پارسال ۳۵ نفر در استان به تب دنگی مبتلا شدند و این بیماری نخستینبار در سال ۱۳۹۸ در هرمزگان شناسایی شد