از سوی بنیاد سعدی؛
پویش جهانی «کتاب فارسی من» برگزار می شود
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در ایران، بنیاد سعدی پویش جهانی «کتاب فارسی من» را با هدف ترویج کتابخوانی و تقویت پیوند فارسیآموزان سراسر جهان با زبان و فرهنگ ایرانی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، در این پویش، فارسیآموزان در کشورهای مختلف میتوانند با یکی از کتابهای آموزشی بنیاد سعدی درکلاس درس، کتابخانه، مراکز فرهنگی، تاریخی و یا در کنار پرچم کشورشان عکس بگیرند و تصویر را برای این بنیاد ارسال کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، به سه شرکتکننده برگزیده، جوایزی شامل جایزه نقدی، گواهی رسمی تقدیر و معرفی در وبسایت و شبکههای اجتماعی بنیاد سعدی اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال آثار از ۵ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۴ اعلام شده است و فارسیآموزان میتوانند تصاویر خود را از طریق پیامرسان واتساپ به شماره ۹۸۹۱۰۲۲۳۵۶۲۸+ ارسال کنند.
هدف از این پویش، گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و افزایش ارتباط فارسیآموزان جهان با ادبیات و فرهنگ ایرانی عنوان شده است.