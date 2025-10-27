به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی در ایران، بنیاد سعدی پویش جهانی «کتاب فارسی من» را با هدف ترویج کتاب‌خوانی و تقویت پیوند فارسی‌آموزان سراسر جهان با زبان و فرهنگ ایرانی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این پویش، فارسی‌آموزان در کشور‌های مختلف می‌توانند با یکی از کتاب‌های آموزشی بنیاد سعدی درکلاس درس، کتابخانه، مراکز فرهنگی، تاریخی و یا در کنار پرچم کشورشان عکس بگیرند و تصویر را برای این بنیاد ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، به سه شرکت‌کننده برگزیده، جوایزی شامل جایزه نقدی، گواهی رسمی تقدیر و معرفی در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی بنیاد سعدی اهدا خواهد شد.

مهلت ارسال آثار از ۵ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۴ اعلام شده است و فارسی‌آموزان می‌توانند تصاویر خود را از طریق پیام‌رسان واتساپ به شماره ۹۸۹۱۰۲۲۳۵۶۲۸+ ارسال کنند.

هدف از این پویش، گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی و افزایش ارتباط فارسی‌آموزان جهان با ادبیات و فرهنگ ایرانی عنوان شده است.