وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه «روستا کانون هویت ایرانی و نماد همبستگی ملی است» گفت: هدف اصلی همکاری با بنیاد مستضعفان، ایجاد مشوقهایی برای زیست شرافتمندانه در روستا، تقویت صنایعدستی، توسعه بومگردی و حفظ هویت فرهنگی و اقتصادی جامعه روستایی است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ،سیدرضا صالحیامیری امروز در آئین امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، ضمن ابراز خرسندی از آغاز همکاری دو دستگاه مهم کشور گفت : امروز پس از جلسات کارشناسی و هماهنگیهای گسترده، همکاری مشترک میان وزارت میراثفرهنگی و بنیاد مستضعفان را آغاز میکنیم. این تفاهمنامه آغاز حرکتی ملی برای تحقق توسعه پایدار در روستاهاست و امیدواریم به میمنت امروز، نتایج آن در زندگی مردم نمایان شود.
وی افزود: ما در وزارت میراثفرهنگی به دنبال ایجاد مشوقهایی برای زیست شرافتمندانه در روستا هستیم، چراکه روستا در فرهنگ ایرانی، کانون هویت، همبستگی، همدلی و استحکام خانواده است. متأسفانه در چند دهه گذشته جمعیت روستایی کشور کاهش یافته است و امروز باید با برنامهریزی هدفمند، این روند معکوس را اصلاح کنیم.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به محور نخست این تفاهمنامه گفت: یکی از اهداف مشترک ما با بنیاد مستضعفان، حمایت از صنایعدستی است. صنایعدستی هویتآفرین است، زیرا کار خلاقانه و هنرمندانه زنان و مردان ایرانی را به نمایش میگذارد. در بسیاری از مناطق، ۷۰ تا ۹۰ درصد تولید صنایعدستی در اختیار زنان ایرانزمین است؛ زنانی که با کار در خانه، به همراه فرزندان خود، ضمن تقویت بنیان خانواده، به اقتصاد خانوار و جامعه کمک میکنند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به برنامههای اجرایی در این حوزه افزود: یکی از نیازهای اصلی در این زمینه، ایجاد بازارچهها و نمایشگاههای فروش صنایعدستی در سراسر کشور است تا تولیدکنندگان بتوانند به بازار مستقیم دسترسی پیدا کنند و از نظام واسطهگری فاصله بگیرند. این اقدام، موجب افزایش درآمد، تثبیت اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق روستایی خواهد شد.
وی به محور دوم همکاری اشاره کرد و گفت: در حوزه بومگردی، شعار ما این است که هر روستا باید یک بومگردی داشته باشد. بومگردی فرصتی برای شناخت زبان، فرهنگ، آداب و رسوم مردم ایران و آشنایی گردشگران خارجی با زیست اصیل ایرانی است. در بومگردی، اشتغال پایدار شکل میگیرد و محصولات محلی از جمله صنایعدستی، پوشاک، خوراک و سایر ظرفیتهای روستا عرضه میشود.
صالحیامیری تاکید کرد: با رونق بومگردی میتوان از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری و جمعیت روستا را به عنوان یک هویت فرهنگی و اجتماعی حفظ کرد . همچنین میتوان زمینه را برای تجربه زیست روستایی در قالب گردشگری فراهم کرد؛ چراکه یکی از جذابترین اشکال گردشگری در ایران، گشت و زندگی روستایی است که حتی گردشگران خارجی نیز به آن تمایل فراوان دارند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جزئیات این تفاهمنامه گفت: در سال نخست همکاری، ۳۵ میلیارد تومان بهصورت مشترک پیشبینی شده است. بر اساس برآوردها، حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد و بیش از ۲۶ هزار فرصت شغلی جدید در روستاها ایجاد میشود. این اقدام میتواند در زدودن چهره محرومیت از مناطق روستایی تأثیر قابلتوجهی داشته باشد.
وی افزود: تسهیلات مالی، هدف نهایی ما نیست، بلکه ابزاری برای حضور مؤثر و پایدار در روستا و ایجاد توازن در توزیع عادلانه منابع میان شهر و روستا است، با اجرای این برنامه، شاهد افزایش امنیت اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی روستاییان خواهیم بود و بخشهای کشاورزی، صنایعدستی و گردشگری روستایی رشد چشمگیری خواهند داشت.
صالحیامیری با اشاره به چشمانداز همکاری وزارتخانه و بنیاد گفت: در سال آینده، با همکاری بنیاد مستضعفان چند روستای نمونه در حوزه صنایعدستی و بومگردی شناسایی و بهصورت متمرکز توسعه خواهند یافت. تمام شاخصهای لازم برای ثبت ملی و جهانی این روستاها فراهم میشود تا این مناطق بهعنوان الگوهای توسعه روستایی به سایر نقاط کشور معرفی شوند.
وی تاکید کرد: در گام نهایی، با حمایت مشترک دو نهاد، ثبت بینالمللی این روستاها در سازمان جهانی گردشگری و سازمان جهانی صنایعدستی پیگیری خواهد شد تا ایران بتواند جایگاه شایستهتری در عرصه گردشگری فرهنگی و روستایی جهان به دست آورد.