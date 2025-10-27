به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، با اشاره به در پیش رو بودن یوم‌الله ۱۳ آبان، بر لزوم برگزاری باشکوه این روز تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «هر روز، یوم‌الله ۱۳ آبان است» گفت: باید در مقابله با زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: باید در یوم‌الله ۱۳ آبان امسال با شور بیشتری برگزار شود و همه مسئولان برای باشکوه‌تر شدن این روز بسیج شوند.

آیت‌الله محمدی لائینی تصریح کرد: باید ۱۳ آبان خیابان‌ها پر از جمعیت شود و با شعارهای ضداستکباری و ضدصهیونیستی، دشمنان را محکوم کنیم تا نشان دهیم در برابر آنان بی‌تفاوت نیستیم.