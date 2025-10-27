پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: پشه آئدس ممکن است نقشی مانند کرونا در تقسیم تاریخ سلامت به «قبل و بعد» ایفا کند و ممکن است بیماری از بوشهر و هرمزگان وارد خوزستان شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاتم بوستانی اظهار کرد: پشه آئدس جنوبی، مهاجمتر از گونه شمالی است و در اقلیم گرم و مرطوب جنوب با قدرت تخمریزی چندبرابر، تهدیدی جدی برای سلامت مردم محسوب میشود. اگر دستگاهها همکاری نکنند، این خطر میتواند به بحرانی غیرقابل مهار بدل شود.
وی اضافه کرد: بخش عمده ابزارهای کنترل این ناقل خارج از حوزه اختیارات وزارت بهداشت است و موفقیت در مهار آن تنها با همافزایی دستگاههای اجرایی، حضور فرمانداران و ارتقای سواد سلامت عمومی امکانپذیر است.
بوستانی افزود: در شرایطی که بیش از دو سوم نقاط خطر همچنان ایمنسازی نشدهاند، جای خالی بسیاری از مدیران ردهبالای استان در این همایش محسوس بود؛ حضور آنان میتوانست همکاری بینبخشی را تقویت کند.
رئیس دانشگاه با اشاره به میزان مشارکت فرمانداران گفت: از میان ۳۰ فرماندار استان، تنها تعداد کمی در نشست حاضر شدند؛ این موضوع حساسیت ما را برای پیگیری جدیتر در مرکز استان دوچندان میکند.
وی با انتقاد از نگاه صرف درمانمحور ادامه داد: کشورهای توسعهیافته سالهاست سلامت را از مرحله تولد تا رشد دنبال میکنند نه ساخت بیمارستان برای درمان بیمار. بیمارستان بیماری را از بین نمیبرد؛ تا زمانی که جاده ناامن و هوا آلوده است، هیچ سیتیاسکنی درمان واقعی به حساب نمیآید.
وی همچنین نقش شرایط اقتصادی و اجتماعی را در تصمیمات سلامت عمومی حیاتی دانست و گفت: نمیتوان با تشکیل جلسه، آسیبهای اجتماعی یا مشکلات اشتغال را حل کرد. تا زمانی که اقتصاد اصلاح نشود، اثر مداخلات بهداشتی حداقلی است.
بوستانی خود با انتقاد از عدم تخصیص حق آلایندگیها به حوزه سلامت تصریح کرد: بودجههای آلایندگی معمولاً به شهرداریها و دهیاریها میرسد، درحالیکه بخش سلامت زیر فشار هزینهها و بدهیها قرار دارد. اگر سهمی برای سلامت اختصاص نیابد، توان مقابله با بحرانها از جمله پشه آئدس از بین میرود.
وی تأکید کرد که پشه آئدس ممکن است نقشی مانند کرونا در تقسیم تاریخ سلامت به «قبل و بعد» ایفا کند و افزود: ممکن است ممکن است بیماری از بوشهر و هرمزگان وارد خوزستان شود به همین دلیل در حال مواجهه با بحرانی مشابه کرونا میشویم.