کنفرانس ملی آینده‌نگاری فناوری و نقش آن در حکمرانی با هدف تبدیل شدن به رصدخانه فناوری کشور و چشم آینده‌نگر فناوری و نوآوری توسط پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران امروز (دوشنبه) در حال برگزاری است..

آغاز به‌کارکنفرانس ملی آینده‌نگاری فناوری و نقش آن در حکمرانی

آغاز به‌کارکنفرانس ملی آینده‌نگاری فناوری و نقش آن در حکمرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیر این کنفرانس و رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین گفت: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با توجه به وجود پژوهشکده‌های متعدد در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری، این کنفرانس را با هدف تبدیل شدن به رصدخانه فناوری کشور و چشم آینده‌نگر فناوری و نوآوری طراحی کرده است.

سید مسلم موسوی درچه با اشاره به استقبال علمی از این رویداد افزود: که حدود ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است. ارزیابی و داوری مقالات با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین و سایر مراکز پژوهشی از جمله ریاست جمهوری، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است.

دبیر کنفرانس گفت: در نهایت، از میان مقالات ارسالی، ۱۸ مقاله برای ارائه شفاهی و ۱۸ مقاله برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شدند که در پنل‌های تخصصی مرتبط با مقالات کنفرانس ارائه خواهند شد.

موسوی درچه در پایان از مجموعه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین و سایر همکاران که در برگزاری این فرآیند نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.

سهیلا شکرالله زاده رئیس پژوهشگاه فناوری‌های نوین سازمان به نمایندگی از رئیس سازمان بر اهمیت عملیاتی‌سازی مفاهیم مطرح شده در کنفرانس تأکید کرد.

وی بیان داشت: مأموریت پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، فعال‌سازی گفت‌و‌گو و تعامل مستمر میان جامعه علمی و عرصه سیاست‌گذاری از طریق ایجاد شبکه‌ای منسجم میان دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیر است.

شکرالله زاده تأکید کرد: آینده‌نگاری باید به ابزاری برای کاهش ریسک‌های فناورانه و تضمین همسویی پروژه‌های تحقیقاتی با نیاز‌های ملی و حکمرانی تبدیل شود.

رئیس پژوهشگاه فناوری‌های نوین همچنین آمادگی سازمان را برای پشتیبانی فنی و علمی از فرآیند تدوین نقشه ملی آینده‌نگاری فناوری و نوآوری اعلام کرد و برگزاری دوره‌ای این کنفرانس را گامی مؤثر در نهادینه کردن فرهنگ آینده‌نگری در سطوح مختلف مدیریتی کشور دانست.

گفتنی است طراحی این کنفرانس از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده است , این کنفرانس در پنل‌های علمی متنوع تا پایان روز ادامه خواهد داشت