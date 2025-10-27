جذب ۴۲ نیروی متخصص و فوق تخصص به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کمبود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پرستار در استان خبر داد و گفت: ۴۲ نیروی متخصص و فوق تخصص درمانی و آموزشی به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تزریق شده که به‌تدریج مشغول به فعالیت می‌شوند.