جذب ۴۲ نیروی متخصص و فوق تخصص به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کمبود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پرستار در استان خبر داد و گفت: ۴۲ نیروی متخصص و فوق تخصص درمانی و آموزشی به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تزریق شده که بهتدریج مشغول به فعالیت میشوند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر الهکرم اخلاقی در نشست با خبرنگاران گفت: با پیگیریهای معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امسال ۴۲ نیروی متخصص و فوق تخصص درمانی و آموزشی به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اختصاص داده که بهتدریج در هفتههای آینده مشغول به فعالیت خواهند شد.
وی با اشاره به میزان سرانه تخت بیمارستانی در استان گفت: سرانه تخت بیمارستانی در استان بوشهر حدود ۱.۲ تا ۱.۳ دهم است که نسبت به سرانه ۱.۸ دهم درصدی کشور اختلاف و کمبودهایی وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: دولت برای افزایش این سرانه، برنامههایی را در سطح استان داردکه میتوان به ساخت بیمارستانهای جدید اشاره کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان با ۶۰ درصد پیشرفت اشاره کرد که با تامین اعتبار به موقع، در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد.
وی اظهار کرد: بیمارستان ۶۴ تخت خوابی تخصصی و فوق تخصصی اعصاب و روان نیز یکی از نیازهای استان بود که با اعتبارات خوبی که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب تخصیص یافت، امیدواریم در سال آینده به بهرهبرداری برسد.
دکتر اخلاقی افزود: بیمارستان مادر و کودک هم با پیشرفت ۶۵ درصدی تا ۱.۵ سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی در ادامه گفت: با ساخت این بیمارستانها و بیمارستانهای دیگر در کنگان، عسلویه و سایر نقاط استان، سرانه تخت بیمارستانی افزایش یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همچنین در روز پرستار به کمبود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پرستار در استان اشاره کرد و گفت: با کمک وزارت بهداشت با آزمون استخدامی که در هفتههای گذشته برگزار شده، این کمبود برطرف میشود.