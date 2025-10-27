پخش زنده
در دیدار وزیر تاجیکستان با استاندار اصفهان بر توسعه همکاریهای تجاری وفرهنگی طرفین تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در دیدار با سرلشکر رمضان رحیم زاده وزیر کشور تاجیکستان در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به سابقه ارتباط دوستانه بین دو کشور ایران و تاجیکستان و پیوندهای دیرینه میان شهر اصفهان و دوشنبه گفت: اصفهان، شهر صلح خاورمیانه و قطب صنعتی ایران شریک تجاری و فرهنگی همزبان خود از جمله تاجیکستان است و میتواند شریک تجاری و فرهنگی خوبی برای کشور همزبان خود، تاجیکستان باشد.
مهدی جمالی نژاد با یادآوری وجود "صفاخانه" در گذشته اصفهان که محل تبادل نظر ادیان و تصمیمگیری برای توسعه منطقه بود، خواستار گسترش همکاریهای دوجانبه بین اصفهان و تاجیکستان شد.
سرلشکر رمضان رحیمزاده، وزیر کشور تاجیکستان نیز در این دیدار تمایل خود را برای همکاری در زمینههای فرهنگی و اقتصادی با اصفهان ابراز داشت.
امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، نیز با تأکید بر اهمیت برقراری ارتباط و تبادل تجاری میان دوشنبه و اصفهان، هدف این تعاملات را برقراری "اتحاد فارسیزبانان" دانست و درخواست رسمی اتاق بازرگانی اصفهان برای دعوت از امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، به اصفهان را مطرح کرد.
در حاشیه این دیدار، رییس کمیسیون گردشگری و صنایعدستی اتاق اصفهان در عرصه کارآفرینی، هم به برگزاری اولین "همایش بینالمللی بانوان کارآفرین" با حضور فعالان اقتصادی از ۲۵ استان اشاره کرد.
وی افزود: برقرار "شبکهسازی کشورهای همسایه برای تبادل فرهنگی و گردشگری" میان بانوان فعال اقتصادی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
وزیر کشور تاجیکستان پیش از حضور در این نشست و همایش ملی نقش زنان در محل اتاق بازرگانی اصفهان، از پل تاریخی خواجو در اصفهان بازدید کرد.