وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۸ هزار و ۵۲۷ نفر رسیده است.

آمار شهدای غزه به ۶۸ هزار و ۵۲۷ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۸ هزار و ۵۲۷ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۳۹۵ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته همچنین پیکر ۸ شهید به بیمارستان منتقل شده است که ۸ پیکر از زیر آوار خارج شده‌اند. همچنین در این مدت ۱۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۹۳ نفر به شهادت رسیده و ۳۳۷ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۴۷۲ شهید نیز از زیر آوار خارج شده‌اند.