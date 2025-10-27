شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۶۰۹۱۸۲
تاریخ انتشار:
۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
بهره برداری از پل ارتباطی مونه لنده در آینده نزدیک
با بهره برداری از این طرح راه ارتباط ۳۰ روستا به شهر لنده از ۱۷ به ۵ کیلو متر کاهش مییابد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55444591"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5609182/55444591?width=600&height=350"></script></div>
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما