به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ تیم هفده شهریور کووه‌ای با این قهرمانی جواز حضور در مسابقات فوتبال لیگ برتر نوجوانان هرمزگان را کسب کرد.

همچنین در این دوره، مجید تیزپر از تیم پریما اسپرت با به ثمر رساندن ۹ گل به عنوان آقای گل معرفی شد.

محی‌الدین عبدلی از تیم هفده شهریور کووه‌ای به عنوان بهترین و فنی‌ترین بازیکن و امیر تورنگ از این تیم به عنوان فنی‌ترین دروازبان شناخته شدند.

تیم ستارگان پارسی قشم نیز عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

این مسابقات در دو گروه، با هدف استعدادیابی و توسعه ورزش پایه با حضور ۱۰ تیم برگزار شد.