رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی گفت: ساختار گزارشگری پایداری با همکاری شبکه بانکی تهیه و به تصویب رسیده است و طی سه ماه آینده به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت اسماعیلزاده، رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی در حاشیه نشست هم اندیشی با اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل موسسات اعتباری گفت: این موضوع هم اکنون با محوریت بانک مرکزی در حال پیگیری است و هئیت مدیره بانکها مکلف شدهاند تا برنامه هدف گذاری خود در زمینه گزارشگری مالی برای سه تا پنج سال اینده را تنظیم و به بانک مرکزی ارائه کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون ساختار گزارشگری پایداری با همکاری شبکه بانکی تهیه و به تصویب رسیده است و طی سه ماه اینده به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس چارچوب طراحی شده تامین مالی شبکه بانکی باید در مسیری حرکت کند که منجر به توسعه پایدار شود.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی خاطرنشان کرد:در حال حاضر در دنیا گزارشگری نهادهای اقتصادی علاوه بر توجه بر ارقام و اعداد سود و گزارشهای مالی، به ابعاد پایداری نیز توجه دارد. از جمله این ابعاد میتوان به مسائل اقلیمی، زیست محیطی، مسائل اجتماعی و سایر جوانب مرتبط اشاره کرد.
وی با تاکید بر این که کشور امروز با ناترازیهای متعددی از جمله در بخشهای آب، برق، گاز، آلودگی هوا و... مواجه است، خاطرنشان کرد: این مسائل در سطح بینالمللی در چارچوب «گزارشگری پایداری» مورد توجه قرار میگیرند؛ لذا با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۹۰ درصد تامین مالی توسعه و اقتصاد در کشور از طریق نظام بانکی انجام میشود، توجه به اینکه تامین مالی در مسیری حرکت کند که منجر به توسعه پایدار شود، در بانکها به یک «ضرورت» و «اضطرار» تبدیل شده است.
وی گفت: به هیئت مدیره بانکها تکلیف شده است که در جلسات خود در زمینه جنبههای پایداری برای سه تا پنج سال آینده هدفگذاری کنند و اهدافی را که در خصوص لزوم رعایت جنبههای پایداری تنظیم و در هیئت مدیره مصوب کردهاند، برای بانک مرکزی ارسال کنند.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد جلسات هم اندیشی با هئیت مدیره و هئیت عامل بانکها ادامه دار باشد.