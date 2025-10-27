دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه با اشاره به داخلی سازی صنعت خودروسازی کشور در شرایط تحریم، گفت: خودروی ال ۹۰، که زمانی تنها ۵۵ درصد داخلی‌سازی شده بود هم اکنون از استاندارد‌های فرانسوی‌ها نیز پیشرفته‌تر شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آرش محبی نژاد در آیین افتتاح و آغاز به کار خط تولید پارس نوآ با بیان اینکه صنعت خودروسازی توانسته است با ارتقای استانداردها، کیفیت و داخلی‌سازی را بهبود بخشد، گفت: زمانی که صنعت خودروسازی تحریم شد، ما شاهد داخلی سازی هستیم به خصوص خودرو ال ۹۰، که در گذشته تنها ۵۵ درصد داخلی‌سازی داشت، اکنون این خودرو نه تنها به استاندارد‌های روز بازگشته بلکه از استاندارد‌های گذشته فرانسوی‌ها نیز پیشرفته‌تر شده است.

وی به مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو از جمله تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: خودروسازی نیازمند حمایت‌های بیشتر از سوی حاکمیت، مجلس و بانک مرکزی است تا از توقف صنعت جلوگیری شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور خواستار تصویب مصوبه معافیت زنجیره خودروسازی از سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی و رفع موانع مالی و بانکی شد و گفت: در شرایطی که خودروسازان بدهکار به قطعه سازان هستند این مصوبه به تامین مالی کمک خواهد کرد به طوری که اگر ۲۰ همت تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود بخشی از بدهی‌های قطعه سازی برطرف خواهد شد.