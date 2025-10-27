نایب قهرمانی دختران بسکتبال سه به سه ایران در بازیهای آسیایی جوانان
تیم بسکتبال سه به سه دختران کشورمان نایب قهرمان بازیهای آسیایی جوانان بحرین شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم بسکتبال سه به سه دختران ایران در مرحله نهایی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین به مصاف چینتایپه رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ این دیدار را واگذار کرد. نمایندگان کشورمان در نخستین حضور خود در بازیهای آسیایی جوانان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شدند.
دختران ایران در مرحله مقدماتی پنج پیروزی مقابل قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن و ازبکستان به دست آوردند و مقابل چین مغلوب شدند. در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هند رفتند و با کسب پیروزی مقابل این تیم به نیمهنهایی راه پیدا کردند. ملیپوشان کشورمان با کسب پیروزی مقابل چین راهی فینال شدند.
الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریهی چهار ملیپوش کشورمان هستند که زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور داشتند.