به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، فرماندار شهرستان قشم گفت: این دو دانش آموز خواهر و برادر اهل روستای معتمدآباد شهر طبل بودند که پس از پایان مدرسه، با موتورسیکلت مشهور به پاکَشتی (موتور سیکلت‌های وِسپا مانند با حجم موتور کم) در حال بازگشت از مدرسه بودند که با یک دستگاه کامیون تصادف کردند.

حسین امیرتیموری افزود: شدت این برخورد به حدی بود که هر دو دانش‌آموز در دم جان خود را از دست دادند.

وی گفت: این خواهر و برادر، دانش آموز کلاس‌های سوم و اول دبستان بودند و علت دقیق حادثه در حال بررسی است.

موتورسیکلت‌های پاکشتی از وسایل نقلیه پراستفاده در هرمزگان است که به علت کوچک بودن چند سالی است که مورد استفاده گسترده نوجوانان و حتی کودکان مقطع دبستان است و برخی مواقع موجب بروز حوادث رانندگی می‌شود.