به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ پاسدار محمد ترابی افزود: دانش آموزان در مدت ۵ روز از مناطق جنگی بازدید می‌کنند و با رشادت‌ها و دلاورمردی‌های شهدا آشنا می‌شوند.

حسین صالحی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب هم در حاشیه این مراسم گفت: تا پایان سال هم بیش از۵٠٠ دانش آموز دختر و پسر به راهیان نور اعزام می‌شوند.