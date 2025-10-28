پخش زنده
جانشین فرمانده سپاه میناب گفت: ١٣۴ نفر از دانش آموزان دختر متوسطه دوم مدارس میناب به مناطق جنگی در شلمچه اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ پاسدار محمد ترابی افزود: دانش آموزان در مدت ۵ روز از مناطق جنگی بازدید میکنند و با رشادتها و دلاورمردیهای شهدا آشنا میشوند.
حسین صالحی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب هم در حاشیه این مراسم گفت: تا پایان سال هم بیش از۵٠٠ دانش آموز دختر و پسر به راهیان نور اعزام میشوند.