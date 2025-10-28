دادستان تهران گفت: با پیگیری این دادستانی و رفع اختلافات اداره کل استاندارد و شرکت خودروساز، مشکل شماره‌گذاری ۹۴۴۱ خودروی نیسان متعلق به شرکت زامیاد، بر طرف و خودرو‌های مذکور به مشتریان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی اظهار داشت: با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت زامیاد، مبنی بر ممانعت اداره کل استاندارد استان تهران از شماره‌گذاری ۶۵۱۹ دستگاه خودروی نیسان واگذار شده از طریق فروش فوری، اقساطی و تخصیص به قطعه سازان، رسیدگی به این موضوع در دستور کار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادستانی قرارگرفت.

و‌ی افزود: متعاقب این تصمیم، با دعوت از رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مدیرکل استاندارد تهران، و مدیرعامل شرکت زامیاد، جلسه‌ای در دادستانی تهران تشکیل و باپیگیری مصوبات آن، اختلافات فیمابین شرکت خودرو‎ساز و اداره کل استاندارد مرتفع و مجوز شماره گذاری خودرو‌ها صادر شد.

دادستان تهران تصریح کرد: با توجه به رفع موانع موجود، تاکنون طی دو مجوز جداگانه تعداد ۹۴۴۱ دستگاه خودروی نیسان توسط پلیس راهور فراجا شماره‌گذاری شده و روند شماره‌گذاری خودرو‌ها ادامه دارد.