پویش مردمی مبارزه با آفت لورانتوس (مخور) در باغات بادام دیم روستای «پیغمبر» شهرستان ساوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با خجسته میلاد حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت استان مرکزی، گروه جهادی شهید پیروی پایگاه بسیج سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به فرماندهی آقای پاپی، پویش مردمی مبارزه با آفت لورانتوس در باغات بادام دیم روستای «پیغمبر» شهرستان ساوه را برگزار کرد.
این عملیات مؤثر که با هدف حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و درختان منطقه صورت گرفت، با حضور پرشور کارکنان سازمان منابع طبیعی کشور، اداره کل منابع طبیعی استان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوه، بخشدار مرکزی، فرمانده ناحیه بسیج شهرستان، نیروهای امدادی هلال احمر، کارکنان جهاد کشاورزی، سازمانهای مردم نهاد و جمعی از اهالی روستای پیغمبر برگزار شد.
در این پویش که به یاد و نام شهدای مدافع سلامت و اولین شهید این حوزه استان، شهید علی شاهمحمدی نامگذاری شد، ۲۰ هکتار از بادامستانهای دیم این روستا به صورت فیزیکی آفتزدایی شد.
روش اصلی مبارزه با آفت لورانتوس، قطع کامل شاخههای آلوده و سپس سوزاندن آنها برای جلوگیری از گسترش مجدد بود.
همزمان با این پویش، از خانواده شهیده حقانی شهیدمدافع سلامت و آقای رحیمی پرستار حاضر در مراسم قدردانی و تعداد ۵ اصله نهال به نام شهدای مدافع سلامت استان نامگذاری و غرس شد تا یاد و خاطره ایثارگری این عزیزان گرامی داشته شود.
آفت لورانتوس (مخور) بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده جنگلهای بلوط ایلام شناخته میشود، این گیاه نیمهانگلی با تغذیه از شیره درختان میزبان، موجب اختلال در رشد و نمو آنها و در نهایت خشکیدگی و مرگ آنها میشود، نتایج مطالعه نشان میدهد که قطع فیزیکی شاخههای آلوده بهعنوان اصلیترین روش مبارزه با این آفت است، با توجه به اهمیت حفظ جنگلهای بلوط، پیشنهاد میشود که از ظرفیتهای مردمی و رسانهای برای افزایش آگاهی عمومی و اجرای برنامههای کنترل این آفت بهرهبرداری شود.