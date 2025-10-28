پخش زنده
در اجرای طرح برخورد با قاچاق سوخت در بندرعباس از محل دپوی سوخت ۶۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: ماموران با هماهنگی مقام قضایی و تشکیل تیم عملیاتی، سوخت قاچاق را در روستاهای گچین، جلابی و حسنلنگی کشف کردند.
سرهنگ تیمور دولتیاری افزود: ارزش سوختهای کشف شده طبق نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰ میلیارد ریال است.
وی گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.