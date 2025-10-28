رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به جایگاه خوب ایران در تولید محصولات ارگانیک، ابراز امیدواری کرد: تولیدکنندگان و بازرگانان کشورمان از این موقعیت به عنوان فرصتی برای افزایش سهم ایران در بازار جهانی سود ببرند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا نورانی، رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران در آستانه آغاز بکار چهاردهمین جشنواره محصولات ارگانیک در تهران، با بیان اینکه ایران در میان ۲۸۰ کشور جهان رتبه ۷۹ را در تولید محصولات ارگانیک دارد، تصریح کرد: با وجود گردش مالی ۲۵۳ میلیارد دلاری بازار جهانی ارگانیک، ایران هنوز سهم قابل‌توجهی از این بازار ندارد و لازم است با فرهنگ‌سازی و حمایت از تولیدکنندگان، مصرف و صادرات این محصولات افزایش یابد.

وی افزایش سهم و مشارکت ایران در بازار جهانی محصولات ارگانیک را مستلزم توجه جدی‌تر به این بخش و ایجاد بسترهای حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی دانست و افزود: طبق آمارهای بین‌المللی، میانگین مصرف محصولات ارگانیک در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. این رقم در ایران بسیار پایین‌تر است و نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده در میان مردم دارد تا مصرف این محصولات به عنوان گزینه‌ای سالم و مطمئن افزایش یابد.

نورانی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی قیمت بالاتر محصولات ارگانیک، هزینه‌های زیاد تولید آن‌هاست، اظهار داشت: در سطح جهانی، قیمت محصولات ارگانیک معمولاً ۳۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر از محصولات معمولی است؛ چرا که تولیدکنندگان برای رعایت استانداردهای ارگانیک، از کود و سم شیمیایی استفاده نمی‌کنند و فرآیند تولید آن‌ها پرهزینه‌تر و زمان‌برتر است اما این شرایط پیش نیاز تولید یک محصول سالم و ارگانیک است و گریزی از پرداخت بهای آن نیست.

رئیس انجمن ارگانیک همچنین درباره جزئیات چهاردهمین جشنواره محصولات ارگانیک ایران گفت: در این نمایشگاه، انواع محصولات ارگانیک شامل عسل، برنج، حبوبات، چای، کنسرو، زیتون، روغن زیتون، پاستا، میوه و خشکبار عرضه می‌شود و هدف اصلی از برگزاری این رویداد، معرفی ظرفیت‌های تولید ارگانیک در کشور و افزایش آگاهی عمومی نسبت به فواید مصرف این محصولات است.