به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ احمد بنافی افزود: ساخت این اسکله تاپایان امسال آغاز شود.

وی گفت: اکنون هفتاد صیاد ساکن شهر بوموسی از اسکله چند منظوره جزیره استفاده می‌کنند که نبود توقفگاه، جایگاه عرضه سوخت و دیگر اماکن خدماتی موجب گلایه جامعه صیادی شده است.

فرماندار شهرستان بوموسی گفت: برای توسعه صنعت صید و صیادی در این جزیره با مدیران شیلات کشور رایزنی شده و قرار است مجوز‌های صید جدید به متقاضیان این شهرستان واگذار شود.

بنافی گفت: همچنین مقرر شد برای جذب صاحبان شناور‌های صیادی آب‌های دور، مشوق‌های سودآور تعریف شود.

وی گفت: درباره شمار مجوز‌های صید با قایق و مشوق برای لنج‌های صیادی آب‌های دور پس از تصویب و ابلاغ، اطلاع رسانی می‌شود.