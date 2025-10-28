



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک واحد غیرمجاز بسته‌بندی انجیر در شهرستان استهبان، با تلاش بازرسان کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو و همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان شناسایی و تعطیل شد.

مدیر نظارت بر فرآورده‌های خوراکی و آرایشی معاونت غذا و دارو، در این‌باره اظهار کرد: بازرسان پس از شناسایی این واحد، نسبت به تعطیلی خط تولید اقدام کرده و تمامی محصولات بسته‌بندی‌شده را توقیف کردند تا از توزیع و عرضه آن در سطح بازار جلوگیری شود، همچنین پرونده تخلف این واحد برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مهندس «میثم حسینی مقدم» با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت واحد‌های تولید و بسته‌بندی مواد غذایی افزود: هدف اصلی این بازرسی‌ها، حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه محصولات غیرایمن است. از شهروندان انتظار می‌رود هنگام خرید، صرفاً از محصولات دارای مجوز‌های بهداشتی معتبر استفاده کنند.

وی ادامه داد: بازرسی‌های دوره‌ای و همکاری شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، نقش مهمی در شناسایی تخلفات و صیانت از سلامت عمومی دارد و واحد‌های متخلف طبق قانون با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.

مهندس حسینی مقدم خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از واحد‌های غیرمجاز بسته‌بندی انجیر، برای سفید کردن یا به‌اصطلاح پاک‌سازی انجیر‌های نامرغوب، از مواد شیمیایی غیرمجاز استفاده می‌کنند که می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت به خطر اندازد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام خرید انجیر بسته‌بندی‌شده، به درج نشان و شماره پروانه بهداشتی ساخت سازمان غذا و دارو بر روی بسته‌بندی توجه ویژه داشته باشند.

مدیر نظارت بر فرآورده‌های خوراکی و آرایشی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.