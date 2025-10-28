پخش زنده
پل دسترسی به زمینهای دو هزار و۴۰۰ هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، با ۷۰ درصد پیشرفت کاری در دست ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: اجرای این طرح با ۳۲ هزار میلیارد ریال اعتبار، از اواخر سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.
حمید کمالی افزود: این طرح شامل ساخت دو دستگاه پل ٣ دهانه به طول ٣٤٠ متر، تجهیزات لرزهای و شبکه پایش پل پیشرفته، اجرای ۷۳۰ متر طول خاک مسطح و دو مسیر دسترسی به طول سه کیلومتر است.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح ایجاد شهرک پشتیبانی، خطوط تولید، صنایع تبدیلی و ارزش افزوده طراحی شده است.
معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: با ساخت این پل، پسکرانه بندر شهید رجایی توسعه یافته و حجم عملیات بندری و لجستیکی نیز افزایش مییابد.
کمالی پیشبینی کرد: این طرح تا نیمه سال آینده به بهرهبرداری برسد.