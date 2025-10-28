پخش زنده
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۸ دوربین ثبت تخلف سرعت سیار «رادارگان» در بزرگراههای تهران طی ۷ ماه گذشته سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار تخلف سرعت را ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور درباره عملکرد دوربینهای ثبت تخلف سرعت سیار بکارگیری شده در بزرگراههای پایتخت گفت: این تجهیزات طی ۷ ماه گذشته بیش از ۲۰۰ هزار تخلف سرعت غیرمجاز را ثبت کردهاند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به نقش مؤثر فناوری در ارتقای ایمنی ترافیک شهری، اعلام کرد: در حال حاضر ۸ دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت سیار در بزرگراههای تهران بکارگیری شدهاند.
وی افزود: دوربینهای ثبت تخلف سیار از نوع پرتابل و هوشمند هستند که به صورت اختصاصی برای کنترل سرعت طراحی شدهاند. این دوربینها با دقت بالا، سرعت لحظهای خودروها را اندازهگیری کرده و در صورت تجاوز از حد مجاز، تخلف را به صورت خودکار ثبت و به سامانه مرکزی پلیس راهور ارسال میکنند.
سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه این دوربینها فقط در بزرگراهها بکارگیری شدهاند، گفت: هدف از نصب این تجهیزات، کاهش سرعتهای غیرمجاز، پیشگیری از تصادفات شدید و ارتقا نظم ترافیکی در مسیرهای پرتردد پایتخت است. خوشبختانه با بهرهگیری از این فناوری، شاهد کاهش نسبی تخلفات سرعت در برخی مسیرها بودهایم.
وی ادامه داد: تمامی تخلفات ثبتشده توسط این دوربینها به صورت پیامک برای مالک خودرو ارسال میشود و رانندگان میتوانند از طریق سامانههای پلیس راهور نسبت به مشاهده و پرداخت جرایم اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پلیس راهور با همکاری شهرداری تهران در نظر دارد تعداد دوربینهای ثبت تخلف سرعت سیار را افزایش دهد تا پوشش کاملتری از بزرگراههای پایتخت حاصل شود و کنترل سرعت به صورت هوشمند و بدون نیاز به حضور فیزیکی مأموران انجام گیرد.
سردار موسوی پور در پایان گفت: سرعت بالا شاید چند دقیقه در زمان صرفهجویی کند، اما میتواند جانها را به خطر بیندازد. رعایت سرعت مجاز، احترام به قانون و توجه به ایمنی، نشانه بلوغ اجتماعی و مسئولیتپذیری هر راننده است. بیایید با هم، جادهای امنتر بسازیم.