به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۷۷ هزار و ۶۸۸ تُن گندم به عنوان یک محموله راهبردی در بندر شهید رجایی تخلیه شده است.

روح‌الله شاعلیا با اشاره به پهلودهی ۱۳ فروند کِشتی حامل کالای اساسی افزود: در این مدت ۵۲۳ هزار و ۶۸۹ تُن انواع کالای اساسی، در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.

وی گفت: امسال واردات گندم ۶۸ درصد افزایش داشته است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بندرعباس با دو هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.