پخش زنده
امروز: -
برداشت گیاه دارویی مارچوبه از یک هکتار زمینهای کشاورزی بخش شمیل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: امسال برای نخستین بار گیاه دارویی مارچوبه کشت شده است و پس از ۷ ماه، اکنون در حال برداشت این گیاه ارگانیک هستیم.
مریم فامیل پیش بینی کرد در سال زراعی امسال کشت این محصول به ۱۰ هکتار افزایش یابد.
وی گفت: از هر هکتار بین سیصد تا ۴۰۰ کیلو محصول برداشت میشود.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل افزود: برداشت مارچوبه بعد از کف بری بصورت هر دو روز یکبار صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید؛ آغاز برداشت مارچوبه در رودان
وی افزود: گیاه مارچوبه با توجه به فصل و میزان رطوبت محیط آبیاری میشود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی ممکن است تا یک ماه نیاز به آبیاری نداشته باشد.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: خرید گیاه مارچوبه بصورت تضمینی و با قرارداد توسط شرکتهای بازرگانی معتبر صورت میگیرد.
فامیل افزود: آغاز رشد اقتصادی آن پس از سه سال است.
گیاه مارچوبه منبع خوبی از پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم و آهن است که برای کاهش وزن، پیشگیری از عفونت مجاری اداری، سلامت روده، استخوان ها، کمک به انعقاد خون، مفید است.
این گیاه جز گیاهان چند ساله است و بطور متوسط عمر ۱۵ ساله دارد.