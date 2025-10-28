به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: امسال برای نخستین بار گیاه دارویی مارچوبه کشت شده است و پس از ۷ ماه، اکنون در حال برداشت این گیاه ارگانیک هستیم.

مریم فامیل پیش بینی کرد در سال زراعی امسال کشت این محصول به ۱۰ هکتار افزایش یابد.

وی گفت: از هر هکتار بین سیصد تا ۴۰۰ کیلو محصول برداشت می‌شود.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل افزود: برداشت مارچوبه بعد از کف بری بصورت هر دو روز یکبار صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید؛ آغاز برداشت مارچوبه در رودان

وی افزود: گیاه مارچوبه با توجه به فصل و میزان رطوبت محیط آبیاری می‌شود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی ممکن است تا یک ماه نیاز به آبیاری نداشته باشد.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت: خرید گیاه مارچوبه بصورت تضمینی و با قرارداد توسط شرکت‌های بازرگانی معتبر صورت می‌گیرد.

فامیل افزود: آغاز رشد اقتصادی آن پس از سه سال است.

گیاه مارچوبه منبع خوبی از پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم و آهن است که برای کاهش وزن، پیشگیری از عفونت مجاری اداری، سلامت روده، استخوان ها، کمک به انعقاد خون، مفید است.

این گیاه جز گیاهان چند ساله است و بطور متوسط عمر ۱۵ ساله دارد.